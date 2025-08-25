Famoso actor y comediante pierde la vida durante un tiroteo en Estados Unidos

Comparta este artículo

Misisipi, Estados Unidos.- Tras días de especulaciones, el Departamento de Policía de Southaven confirmó el deceso del reconocido actor y comediante, Reginald 'Reggie' Carroll, tras quedar atrapado en un tiroteo registrado en la ciudad de Southaven, Mississippi, el pasado 20 de agosto. Aunque la información del caso es limitada, la corporación declaró que recibió un reporte de un enfrentamiento armado en la zona de Burton Lane, en donde se encontraba el cuerpo sin vida del humorista.

Agentes se presentaron en el sitio y constataron la presencia del famoso standupero, quien presentaba heridas de bala en diferentes zonas de su superficie corporal. Personal médico también acudió al área y le practicaron técnicas de reanimación, sin embargo, minutos más tarde declararon que ya no contaba con signos vitales. Fue a través de un comunicado en redes sociales que la Policía de Southaven informó sobre la muerte del oriundo de Baltimore, Maryland.

El artista de 52 años cobró una enorme popularidad por su participación en proyectos televisivos como Showtime at the Apollo, Knockout Kings of Comedy, The Parkers y Rent & Go. Actualmente se dedica a hacer giras de su show de stand up por diferentes regiones de Estados Unidos. La actriz Monique Angela Imes, conocida artísticamente como 'Mo'Nique', se despidió de 'Reggie' Carroll, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en diversas ocasiones.

Por eso digo que trates a las personas lo mejor que puedas, porque nunca sabes si tendrás la oportunidad de volver a verlas. La última vez que mi hermano Reggie y yo estuvimos juntos fue un momento increíble. Estar de gira y en esa ruta fue un gran momento. Así que no tengo lágrimas de tristeza porque todo el tiempo que pasamos juntos fue increíble", expresó la intérprete en redes sociales.

Por su parte, Jonathan Carroll, el hermano del fallecido, también se expresó al respecto y agradeció las muestras de apoyo por parte de los fanáticos del comediante, así como de los amigos y personas cercanas a la familia. Finalmente, Club Mobtown Comedy, uno de los lugares donde más se presentaba Carroll, lamentaron la pérdida y externaron sus condolencias para los seres queridos del difunto standupero.

Fuente: Tribuna del Yaqui