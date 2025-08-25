Gael García Bernal enfrenta pérdida irreparable por cáncer y le dedica sentidas palabras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y director mexicano Gael García Bernal está atravesando un duelo tras la pérdida de un ser querido, quien falleció a causa de cáncer el pasado domingo 24 de agosto. El actor de 46 años de edad rompió el silencio este día mediante una publicación en redes sociales, donde dedicó emotivas palabras a esta persona a quien sin duda extrañará.

"Qué tristeza saber que te nos adelantaste al cosmos. Querida Verónica Echegui —compañera: abrazo a tus seres queridos, a tu familia, a todo lo que más quisiste. Qué fortuna haber podido jugar a ser actores contigo. ¡Te mando un suspiro a donde quiera que estés!", escribió en Instagram el eterno amigo de Diego Luna, con quien compartió créditos por primera vez en El abuelo y yo (1992).

¿Quién fue Verónica Echegui?

Verónica Fernández de Echegaray fue una actriz española que destacó tanto en el cine de su país como en producciones latinoamericanas. Participó en grandes proyectos como Yo soy la Juani (2006), por la cual recibió una nominación a los Premios Goya. Otros trabajos importantes incluyen El patio de mi cárcel (2008), Katmandú y Un espejo en el cielo (2011), logrando a lo largo de los años consolidar una carrera sólida.

Publicación de Gael García

¿Qué le sucedió?

La actriz de 42 años de edad murió el pasado domingo 24 de agosto en el hospital 12 de Octubre de Madrid, donde había sido internada desde hace varios días mientras luchaba contra el cáncer. Según medios locales, la familia decidió mantenerse al margen y no ha ofrecido declaraciones públicas, por lo que se desconocen los detalles de la enfermedad que le causó tanto sufrimiento.

¿Cómo conocía a Gael García Bernal?

Ambos fueron protagonistas de la película Me estás matando, Susana (2016), cuya trama gira en torno a un actor muy machista que busca a su esposa cuando ella lo abandona misteriosamente para ir a Estados Unidos. Aunque el argumento es intenso, también incluye elementos de comedia y aborda el choque cultural. Gracias a este trabajo, Verónica ganó seguidores mexicanos que ahora lamentan profundamente su partida.

