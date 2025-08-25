Gala Montes, ahogada en llanto, se sincera sobre sus adicciones: "Fue un proceso tan feo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Gala Montes, recientemente brindó una entrevista en la que decidió hablar de todo lo que actualmente enfrenta, y una de esas cosas fue el sincerarse de sus adicciones, haciendo duras confesiones ahogada en llanto, dejando en claro que el deporte la salvó, pero que antes de estar bien, en realidad vivió un infierno, tachándolo de ser "un proceso tan feo".

Después de su pelea en contra de la reconocida creadora de contenido mexicana, Alana Flores en el evento de streaming Supernova Striker Orígenes 2025, Montes confesó que enfrentó un terrible problemas con la marihuana, señalando que una vez que concretó la pelea para el mes de agosto, la dejó por voluntad propia, enfocándose en sus entrenamientos para poder desintoxicarse y estar recuperada para el momento de subir al ring.

Ahora, en una entrevista con el reconocido presentador, Yordi Rosado, declaró que quería hablar sobre este problema, para demostrar que se puede salir de la depresión y de las adicciones, y solo es cuestión de encontrar algo en que desahogar todo lo que se lleva dentro: "Sí hay formas de desengancharse de las sustancias, y la mejor, es el deporte, yo decidí hacerlo por qué sino, me iban a partir mi mandarina en gajos. No puedes hacer las dos cosas, boxear y fumar, no hay manera de tener los pulmones congestionados y a parte entrenar, no aguantas".

Ante esto, la actriz de El Señor de los Cielos, declaró que ella decidió limpiarse por la pelea y por fortuna eso le ayudó a superar la abstinencia y no recaer, pero que fue un completo infierno, señalando que fue para ella un proceso duro con un momento personal más doloroso: "Yo lo hice por ese compromiso, y al inicio yo pensaba 'sí voy a regresar, a hacerlo', pero eventualmente dijo 'me costó tanto trabajo la abstinencia', fue un proceso tan feo".

Gala mencionó que en ese momento, estaba pasando por la superación de su adicción, también el momento en que creció el hate en su contra por la entrevista de su madre, Crista Montes, con su mayor enemigo público, Adrián Marcelo, destacando que al final pudo sostenerse y no caer: "Justamente lo dejé de hacer cuando mi mamá le dio la entrevista a Adrián, fue un doble reto para mi, pero dije 'tengo la pelea en agosto, pero tengo que dejar de hacerlo', o sea, te levantas congestionada con los problemas, te sientes solo y por más que luchas las cosas no mejoran"

Cada vez es más duro el golpe, y te prendes un cigarro y se te olvida, pero eventualmente estás pateando el balón, por qué esa guerrilla va a llegar, eventualmente vas a tener que sentarte solo con tus ansiedades, problemas y depresiones sola, sin ningún tipo de anestesia", concluyó.

