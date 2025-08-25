Horóscopos HOY Mhoni Vidente lunes 25 de agosto de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Comienza una nueva semana! Y con ella llegan energías renovadas para cada signo del zodiaco. En el horóscopo de hoy, lunes 25 de agosto de 2025, Mhoni Vidente comparte sus predicciones sobre el amor, la fortuna y las oportunidades que marcarán el día. El horóscopo de Mhoni Vidente señala que será una jornada clave para tomar decisiones que pueden abrir caminos hacia el éxito, pero también para aprender a escuchar la intuición y confiar en los procesos personales. ¡Lee con atención los mensajes de los astros!

Horóscopos de HOY lunes 25 de agosto de 2025: Predicciones de amor, dinero y más

Aries

Tendrás una jornada de claridad mental que te permitirá resolver un asunto pendiente en tu trabajo. En el plano sentimental, evita la impulsividad y aprende a escuchar más antes de responder.

Tauro

Este lunes 25 de agosto de 2025 es un día para organizar tus prioridades. No intentes abarcarlo todo, concéntrate en lo que realmente importa.

Géminis

El inicio de la semana trae la posibilidad de acuerdos importantes en tu entorno profesional. Tu creatividad será reconocida, aprovéchalo. En el amor, el diálogo será clave para fortalecer tu relación.

Cáncer

Este lunes será ideal para cerrar ciclos y liberarte de lo que ya no te aporta. En el ámbito laboral, mantén la paciencia, porque una respuesta que esperas llegará más pronto de lo previsto.

Leo

Este lunes 25 de agosto se presentará favorable para realizar cambios en tu rutina. Una oportunidad laboral o académica podría aparecer.

Virgo

La semana arranca con nuevos retos profesionales, pero tendrás la habilidad para resolverlos con precisión. En el plano sentimental, mantén la calma, pues tu carácter podría generar tensiones. Una llamada de alguien del pasado traerá reflexión.

Libra

Este lunes será de equilibrio, perfecto para tomar decisiones financieras o resolver pendientes legales. En el amor, el entendimiento con tu pareja será mayor si aprendes a ceder un poco. Una actividad artística te ayudará a relajarte.

Escorpio

Surgirán nuevas oportunidades de liderazgo. En el amor, podrías sentirte más sensible, pero es momento de abrir tu corazón. Un encuentro social te beneficiará.

Sagitario

Tu energía estará al máximo, ideal para iniciar proyectos o retomar planes pendientes. En el amor, la sinceridad será tu mejor aliada este inicio de semana

Capricornio

Será un día para enfocarte en la disciplina y el trabajo constante. Los resultados que buscas están cerca, no te desesperes. En el amor, es momento de hablar con claridad y dejar atrás los malentendidos.

Acuario

Este lunes será favorable para innovar y proponer ideas diferentes. En el amor, podrías sentir un mayor acercamiento con tu pareja o iniciar una conexión especial si estás soltero. Tu intuición será clave para tomar decisiones importantes.

Piscis

Tu sensibilidad estará a flor de piel y eso te ayudará a comprender mejor a quienes te rodean. En lo laboral, mantén la concentración para evitar distracciones.

Fuente: Tribuna