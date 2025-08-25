Julio César Chávez se pronuncia a liberación de Julio César Chávez Jr en Sonora; esto dijo

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- El reconocido exboxeador mexicano, Julio César Chávez, de nueva cuenta ha demostrado el profundo amor por el mayor de sus hijos, el también pugilista, Julio César Chávez Jr., pues después de que se hiciera oficial que su primogénito fue liberado de prisión en el estado de Sonora, y a través de sus redes sociales acaba de pronunciarse sobre esta decisión con un contundente mensaje.

Después de que el hijo de 'La Leyenda del Box' fue deportado de Estados Unidos a unas instalaciones de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, se interpuso un amparo para que fuera puesto en libertad condicionada, para llevar el proceso legal desde su casa y no tras las rejas. La defensa del excampeón mundial de boxeo sostiene que su detención se llevó a cabo en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales, incluyendo la incomunicación y la falta de acceso inmediato a asistencia legal.

Pocos días después, en una audiencia, el juez federal Enrique Miranda, tras más de una hora escuchando las acusaciones sobre el método de arresto al boxeador y las presuntas violaciones a sus derechos, determinó que sería vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada, aunque no por la totalidad de los cargos imputados, aceptando que como medida cautelar para la seguridad del deportista, enfrentará el proceso en libertad condicional por un plazo de tres meses.

Después de que oficialmente fuera puesto en libertad y saliera del Cefereso Número 11, el expugilista originario de Culiacán, Sinaloa, a través de su cuenta de Instagram ha compartido el video del abogado de su hijo, habla sobre las condiciones estrictas que se impusieron para permitirle llevar el proceso en libertad, dejando en claro que la familia está preparada con pruebas para sostener lo dicho.

En dicho mensaje, el boxeador celebró la decisión y una vez más ha dejado en claro que él confía en que las autoridades harán bien su trabajo y dejarán en libertad a su hijo, porque es un hombre inocente que no tiene nada que ver con el narcotráfico y que jamás han tenido algo que ver con las actividades ilícitas del cartel antes dirigidos por Joaquín 'El Chapo' Guzmán: "Confió en la justicia y en la inocencia de mi hijo, como siempre lo dije".

Fuente: Tribuna del Yaqui