Lamine Yamal confirma relación con la expareja de Peso Pluma, la argentina Nicki Nicole

Ciudad de México.- Después de semanas de rumores y especulaciones sobre el futbolista Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole, la joya del FC Barcelona ha confirmado su relación con la expareja del intérprete de corridos, Peso Pluma. Acompañados de globos, pétalos de rosas y un pastel, el deportista compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la cual ambos se encontraban abrazados durante una íntima celebración.

La revelación fue en el cumpleaños número 25 de la artista, este 25 de agosto, después de varias apariciones en público que causaron rumores sobre una relación más allá de la amistad. Estos comenzaron en julio, mientras la argentina estuvo presente en la fiesta del aniversario número 18 de Yamal, ubicada en una masía de Olivella. Después de la presencia de la cantante, el vínculo entre ambos famosos empezaría a llamar la atención de medios y seguidores.

Días después, los comentarios se intensificaron cuando trascendió que el joven delantero y la figura musical fueron vistos en una salida nocturna en la playa, donde testigos aseguraron que se mostraron muy cariñosos e incluso intercambiaron besos, lo que desató versiones de que mantenían algo más que una amistad. La presencia de Nicole en el Camp Nou durante el Trofeo Joan Gamper, el 11 de agosto, también generó debate.

Nicki acudió al partido luciendo una camiseta del Barça con el nombre Yamal, lo que reforzó la idea de que existía una relación especial. Más tarde, hacia el 21 de agosto, comenzaron a circular imágenes de una escapada a Mónaco. Aunque evitaron posar juntos de forma oficial, publicaciones en redes sociales los captaron paseando juntos, lo que terminó por alimentar los dimes y diretes que ya crecían con fuerza.

Finalmente, este lunes Lamine y Nicki decidieron dejar atrás la discreción y mostrarse como pareja. La foto colocada por Yamal no solo sirvió para celebrar a Nicole, sino también para confirmar públicamente un romance que desde semanas atrás se había convertido en tema de conversación dentro y fuera del deporte y la música.

Fuente: Agencia México