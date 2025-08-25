Laura Zapata niega que felicitará a Thalía por su cumpleaños número 54

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el cumpleaños número 54 de Thalía, su media hermana Laura Zapata ha dejado en claro que no felicitará a su pariente, ya que, según aseguró, no tiene interés en buscarla después de las diferencias que han tenido a lo largo de los años, reafirmando el distanciamiento existente entre ambas después del fallecimiento de su abuela, doña Eva Mange. Además de culpar a Yolanda Andrade de ayudar a distanciarlas aún más.

Según las palabras de la actriz, ni siquiera tiene el teléfono de la cantante, por lo que expresó a la prensa que seguramente las personas cercanas a ella, como sus amigos, primas y demás, la felicitarán, exceptuándola a ella. "No tengo la menor idea, mi amor. A lo mejor le hablan todas sus amigas, sus hermanas, sus primas, sus cuñados, su familia. No, mi amor, yo no tengo ni siquiera su teléfono ya", expresó ante la prensa.

La actriz acudió a la puesta en escena La obscenidad de la carne, montaje que se caracteriza por la sensualidad y la exposición física de su elenco. Al ser cuestionada sobre si ella aceptaría un proyecto con ese nivel de exigencia corporal, contestó tajante: "No, mi amor, de ninguna manera. No. Cuando era jovencita, empezó el teatro de las ficheras y entonces en una película me dijeron: ‘'Usted baja por esa escalera con un negligé, con un babydoll'", expresó la mexicana.

Yo dije: 'No, pues yo no bajo por esas escaleras con un negligé y con un babydoll', y no lo hice", dijo Laura.

Concluyó: "Y había y hubo otras personas que lo hicieron”. Durante la conversación también recordó que, a lo largo de su carrera, recibió distintas insinuaciones fuera de lugar. "Bueno, bueno, sí, claro, por supuesto, pero no éramos tan sensibles ni tan de cristal como ahora. No, pues salías corriendo de la oficina y dices: 'Viejo, loco, ¿qué?'. Y ya. No, pues obviamente yo no iba a eso a una oficina, ¿no? Yo no iba más que a propuestas de trabajo".

Laura explicó que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, antes se manejaban de otra forma esas situaciones. "Es que ahora están como más sensibles, ¿no? Con decir: ‘No y ya’. Ahora: ‘Me está faltando el respeto, me está viendo las %&#$’, ¿no?". Con estas declaraciones, Zapata puso en evidencia su postura sobre el alejamiento con Thalía y también recordó los momentos incómodos que enfrentó en su trayectoria artística, remarcando que siempre supo negarse a lo que no estaba dispuesta a hacer.

Fuente: Agencia México