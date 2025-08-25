Lil Nas X sería condenado a 6 años de prisión tras arresto en LA; lesionaría a un policía

Los Ángeles, Estados Unidos.- El polémico cantante de rap estadounidense, conocido artísticamente como Lil Nas X, al parecer, después de su arresto en Los Ángeles, tras ser captado sin nada de ropa deambulando por sus calles y aparentemente lesionar a un policía, estaría enfrentando una condena de varios años en prisión, se cree que incluso podría superar los seis años, y una elevada multa. Le otorgarían 4 graves cargos criminales.
El pasado jueves 21 de agosto, Montero Lamar Hill, nombre real de Lil Nas X, se volvió viral al revelarse videos de este deambulando y hablando de forma incoherente en zonas públicas de Los Ángeles, y poco después caminando por las calles de dicha ciudad sin nada de ropa. Unas horas después, se confirmó que a causa de estos comportamientos, fue llevado a un hospital a causa de una posible sobredosis, y al ser dado de alta, fue arrestado oficialmente y llevado a una prisión, donde enfrenta severos cargos.
El pasado sábado 23 de agosto, en The Hollywood Reporter, informaron que el intérprete de temas como Thats what i want, permanecerá tras las rejas hasta que un juez lo vea el lunes 25 de agosto del año en curso. Ahora, tras días de espera, se ha confirmado que es probable que el cantante siga tras las rejas una larga temporada, pues se le ha acusado de 4 delitos graves en su contra, entre ellos lesionar físicamente a un oficial de policía.
Reciente informes de The Daily Mail, declaran que Lil Nas X, ha sido acusado de tres cargos separados de agresión con lesiones a un agente de paz, o sea, qué presuntamente tuvo tres enfrentamientos con distintos policías en Los Ángeles, y a todos los agredió de manera física, lo que es severamente juzgado en Estados Unidos, y finalmente, también enfrenta un delito grave de resistencia a un funcionario ejecutivo.
Aunque no se ha revelado qué pasará con el intérprete de Old Town Road, pues sus publirrelacionistas y su equipo legal no se han pronunciado públicamente al respecto, se cree que podría pasar de tres a nueve años en prisión, pues los cargos de agresión a oficiales se castigan con hasta tres años en prisión, mientras que un delito grave por resistirse a un funcionario ejecutivo conlleva una pena máxima de tres años en una prisión estatal de California o una multa de hasta 10 mil dólares, según el código penal de California.
