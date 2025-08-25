Madre de Abelito revela que sentiría atracción por Elaine Haro; ¿terminaría con su novia?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Cristina, conocida actualmente por ser la madre de Abelito, acaba de brindar una entrevista que dejó mucho que pensar al público, pues además de enternecer por el amor a su hijo y su orgullo por verlo en La Casa de los Famosos México, también habló sobre la atracción amorosa que estaría naciendo entre el creador de contenido y la actriz y cantante, Elaine Haro, ¿acaso el influencer terminará con su novia?

Entre más avanza el tiempo de competencia en el reality show de Televisa, Abelito se posiciona como el ganador indiscutible de la temporada, y su influencia sobre el cuarto Noche, cada vez les da una mayor protección ante la eliminación a sus integrantes, incluso a quienes tachan de "muebles", como 'El Guana'. Pero, ahora, el influencer está dando de que hablar por cuestiones externas, ya que su madre brindó una interesante entrevista.

Al haber sido uno de los ocho participantes en riesgo de la eliminación junto a Priscila Valverde, Alexis Ayala y demás, en el programa Hoy se entrevistó a la madre del creador de contenido, quién se dijo en paz, ya que confía en su hijo, aunque sí le dolió que subiera a placa de nominados: "Pues sentí tantita tristeza, pero a la vez me sentí en calma, por qué pues uno tiene que saber que uno tiene que saber jugar. Pues sí siente uno, luego luego el trancazo de que te incomoda, que da tristeza, pero estuve en calma".

De igual forma, se dijo muy orgulloso de que su hijo esté al lado de personalidades de gran calibre, como Dalilah Polanco, Ayala, y en el pasado Ninel Conde, pero más orgullo el que pudiera cumplir su sueño, destacando que él siempre deseo el estar en la televisión y verlo lograrlo la llena de alegría: "Él siempre soñaba, y yo creo que lo cumplió, por qué era una de sus partes, que él quería estar en televisión y lo logró muy bien, y es una alegría inmensa para mi, saber que él ha logrado su sueño".

Finalmente, la señora aseguró que ella siente que su hijo está teniendo sentimiento románticos para la exparticipante de La Voz Kids, Elaine, y que en caso de que tuviera un romance, le gustaría que fuera con ella: "A lo mejor sí ¿no?, la más chiquita, Elaine, o sea, yo siento. Ay pues no sabría qué decirle, pero de que tuviera un romance ahí ¿no?, pero me gusta más". Esto ha causado gran shock, debido a que desde que comenzó la casa se ha informado que él tiene novia desde hace 3 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui