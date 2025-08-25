María Elena Galindo rompe el silencio tras renuncia a ser albacea de herencia de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida productora, María Elena Galindo, recientemente ha vuelto a ser captada por la prensa de TV Azteca, ante los cuales decidió romper el silencio sobre sus motivos personales para haber renunciado a ser albacea de la herencia de la difunta primera actriz y productora mexicana, Silvia Pinal, dejando en claro que ella no se ha peleado con sus hijos por dinero o posesiones.

Después de que se informara que María Elena renunció a su puesto, en Ventaneando dejó en claro que ella ya no desea más problemas y espera que el juez les dé permiso para que Alejandra Guzmán sea la albacea, pero que ella ya está bien cómo está, resaltando que jamás quiso quedarse con nada: "Nunca quise llevarme ningún porcentaje, ni quise ganar nada. Ahora que salí ni siquiera me han dado las gracias Luis Enrique, Alejandra y Silvia. Creo que Alejandra se va a hacer cargo de la albacea, no sé si el notario o el juez le va a dar permiso".

Aunque no quiso decir si era verdad o falso los problemas de dinero de la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real, Galindo afirmó que ya ella está algo cansada y es una mujer mayor, más de lo que fue su hermana Tina Galindo y prefiere quedarse con los buenos recuerdos que tiene de Pinal y la familia: "La verdad ya no puedo, estoy más grande que mi hermana Tina, no quiero pleito, quiero a la familia, quise a la señora Pinal, fue una señora extraordinaria".

Finalmente, la actriz declaró que ella ya hizo todo lo que pudo para hacer cumplir la última voluntad de Pinal, pero sus hijos no se ponen de acuerdo con algo muy sencillo, que es ir al notario y firmar, así que ya prefiere dejar todo en manos de la familia y ya no meterse en disputas: "No se ponen de acuerdo porque tienen muchas cosas que hacer, yo las entiendo pero no tengo tiempo. Yo he esperado mucho y no sé por qué no se ponen de acuerdo a venir a firmar con un notario, era tan fácil".

Pese a sus tajantes declaraciones, recientemente en Venga la Alegría, al captarla le cuestionaron con respecto a este tema, negó una vez más las peleas y aseguró que no sabe quién será el nuevo albacea, solo que ella no puede por problemas personales en torno a su actual estado de salud, recalcando una vez más que llevar esto es complicado: "No sé, lo que pasa es que yo ya no estoy muy bien de salud, y ya, eso es todo".

Fuente: Tribuna del Yaqui