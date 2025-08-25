Marimar Vega confirmaría violencia de Horacio Pancheri; afirma ha sido su peor relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Marimar Vega, hace poco se sinceró sobre antiguas parejas, entre las cuales sobresalió el nombre del actor de Televisa de origen argentino, Horacio Pancheri, debido al hecho de que en sus declaraciones habría confirmado violencia, por lo menos de índole emocional y verbal, a su lado, además de afirmar que ha sido su peor relación amorosa, y le hace saber que su esposo fue lo mejor que le pasó.

En el año del 2019, los actores se toparon al trabajar juntos en El Juego de las Llaves, surgiendo ahí el flechazo y floreció una relación que parecía perfecta y estable, hasta que en el año del 2021, ambos se separaron. En los motivos, ambos tuvieron versiones muy diferentes, pues mientras que el afirmó que fue diferencias personales, pues él quería hijos y ella no, mientras que la actriz afirmó que fue porque su relación era muy tóxica y las secuelas de la ruptura la orillaron a buscar terapia.

Aunque no ha dado muchas declaraciones al respecto, hace poco en una entrevista para Ventaneando, Marimar al hablar de sus ex, asegura que el único con el que no quedó en buenos términos y no quiere volver a saber de él, ni de manera personal o profesional, es con Horacio, señalando que con el resto mantiene una relación cordial y podría volver a verlos o trabajar con ellos sin problemas: "No, él es el único con el que no (tengo una relación)....No física, pero sí fue una relación muy fea".

Marimar y Horacio tuvieron 2 años de relación. Internet

La actriz de Un Refugio Para El Amor, no acusó a Horacio directamente de violencia, pero declaró que ella desde muy joven siempre vio los celos normales, pero que enfrentó cosas diferentes como el perderse a ella misma y dejarse de amar a ella por ciertas cuestiones, que le costó mucho recuperar: "Yo estaba con hombres muy celosos, desde chiquita, celosos, pero infieles. Una muy 'buena combinación'. Uno se vuelve duro en la vida. El verse con amor me costó mucho trabajo.

Ante esto, le aseguró a Pati Chapoy, que su relación con el actor de Un Camino Hacía El Destino, le ha hecho saber que su esposo Jerónimo, es lo mejor que le pudo pasar en la vida, señalando que al final, cada mala relación le enseñó algo y le permiten apreciar más lo que tiene con su pareja: "Creo que ahí fue donde mi esposo fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sería muy triste pensar si uno pensara que las cosas duras o feas que le pasaron en la vida no sirven para nada".