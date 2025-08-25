Ninel Conde arremete contra Wendy Guevara: "Puro hombre ganó 'La Casa de los Famosos México'"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Ninel Conde se encuentra en el centro del escándalo, y en esta ocasión incluso está siendo tachada de ser transfóbica, debido a que hace poco, en un live en sus redes sociales arremetió en contra de la querida influencer y presentadora, Wendy Guevara, asegurando que en las últimas dos temporadas de La Casa de los Famosos México hay una tendencia marcada a que solo ganen los hombres, lo que hace referencia a que la creadora de contenido no es mujer.

El pasado domingo 24 de agosto, fue la cuarta gala de eliminación del reality show de Televisa, e inesperadamente, el resultado fue la eliminación de la modelo Priscila Valverde, lo que molestó a Ninel, pues casi de inmediato hizo el 'live', asegurando que para ella era una injustica esto, ya que no consideraba que fuera el momento de que su colega del cuarto Día saliera, pues tenía mucho que dar a la emisión.

Ante esto, aseguró que 'El Guana' en realidad no está dando contenido y que ya lo que pasa aquí es que están condenando al cuarto Día por no tener a Abelito, y pasa lo de temporadas pasadas que se casan con un solo cuarto y no dan oportunidad de ver más allá: "¿Me van a decir que da más contenido Guana que Priscila? Esta historia ya está contada, o sea, esto ya es una crónica de una muerte anunciada, nombran a cualquier persona de Día, se va a ir, porque nos tocó estar en el cuarto equivocado y no está Abelito con nosotros".

Para la denominada 'Bombón Asesino', Priscila es una mujer que merecía seguir adentro, pero al no lograrse, señaló que el mes que estuvo dentro fue un buen mes y se ha descubierto su potencial y talento, por lo que sabe que le irá bien en lo que sea que entré fuera de la casa: "Ella realmente estuvo un mes. Ha de haber pensado que iba a estar a lo mejor dos semanas porque sentía que no tenía muchos fans. Entonces para ella un mes creo que no está mal. Le va a ir muy bien afuera".

Finalmente, lanzó el comentario por el que el público se le está yendo encima, ya que declaró que la tendencia en México es que los hombres ganen el reality: "Y es que La casa de los famosos México nunca ha sido ganada por una mujer. Yo creo que, en esta ocasión, no va a ser la excepción. Hay una tendencia muy marcada". Dado a que Wendy es transgénero, su comentario para muchos es tomada como una invalidación a su derecho de haberse identificado como mujer, por lo que se le fueron encima con estos comentarios:

Eso, Ninel, no dejes que te humillen, tú solita puedes hacerlo".

Y se reatacaba por el 'quítate' de Alexis".

Pero bien que se cuelga de Wendy".

¿No que muy amiga de la comunidad?"

Fuente: Tribuna del Yaqui