Nuevo despido en TV Azteca: Exconductora de Televisa fracasa y sacan del aire su programa

Ciudad de México.- TV Azteca sigue sin encontrar la fórmula para vencer a su competencia Televisa en cuestión de rating, debido a que aunque lanzan ambiciosos proyectos que prometen romper con la televisora más grande de México, no logran ejecutarlo al 100 por ciento. Recientemente se confirmó que los ejecutivos del Ajusco tomaron la decisión de sacar del aire un programa que apenas tenía algunas semanas de haberse estrenado.

La emisión, conducida por una popular exconductora de Televisa, prometía arrasar con los niveles de audiencia en horario estelar los domingos, cuando en el Canal de Las Estrellas se transmite la Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México. Se trata del programa Tu historia como la mía, cuya presentadora era Rocío Sánchez Azuara mientras que la producción era encabezada por Andrés Tovar.

En TV Azteca presentaron el proyecto con 'bombo y platillo', pues aseguraron que era "el primer reality talk show" en la historia de la televisión mexicana, el cual tenía como objetivo mostrar el lado más humano de celebridades a través de entrevistas íntimas y emotivas. Desafortunadamente, el público no lo recibió como se esperaba y lo terminaron cancelando de forma repentina.

Tu historia como la mía debutó en domingo, en horario estelar, como competencia directa de La Casa de los Famosos México, y con invitados de alto perfil como Cristian Castro y Verónica Castro. La siguiente semana apareció Ivonne Montero dando su impactante testimonio. Pero tras solo dos emisiones, los ejecutivos de Azteca decidió moverlo a los sábados a las 21:00 horas, en un intento por captar más audiencia.

Pese a la estrategia implementada, el rating no subió y el pasado sábado 23 de agosto no estrenaron un nuevo capítulo y en su lugar pusieron una retransmisión de Acércate a Rocío: Al límite, otro programa de Sánchez Azuara. Trascendió que el proyecto no solo fue eliminado a nivel nacional, sino también del internacional, donde se transmitía en Centroamérica.

Según el periodista Artemio Chávez, la apuesta "fracasó a lo grande", y las siete entregas restantes ya grabadas, con figuras como Fey, Lidia Ávila, Laura Flores, Jaime Camil, Pablo Ruiz, Sheyla Tadeo, Emir Pabón y Saúl 'El Jaguar', fueron enviadas al archivo, sin especificarse si alguna vez saldrán a la luz.

Fuente: Tribuna del Yaqui