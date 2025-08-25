¡Por partida doble! Martha Higareda y Lewis Howes se convertirán en papás de gemelos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el mes de junio, la popular actriz de 41 años, Martha Higareda, reveló que estaba embarazada de su esposo, el empresario estadounidense Lewis Howes. Como te informamos en TRIBUNA, la protagonista de Amarte Duele (2002) se ha encargado de documentar parte de su experiencia a través de redes sociales y ahora no fue la excepción, pues anunció una noticia que los tiene embargados de felicidad.

Antes que nada, la primera aparición pública de la celebridad, ya con su pancita bastante formada, fue durante la alfombra roja del filme Juegos de Seducción. Allí posó en algunas fotografías junto a la actriz Stephanie Sigman, la productora Javiera Balmaceda y el director de la película, Gonzalo Tobal. En cuanto a su vestimenta, en aquel entonces apareció con un vestido azul y un blazer blanco.

¡Está esperando gemelos!

Martha y Lewis realizaron una entrevista exclusiva donde confirmaron que serán padres de gemelos. Por supuesto, contaron que cuando recibieron la noticia ambos estallaron en lágrimas. Por su parte, el empresario recalcó que proviene de una familia numerosa, así que para él definitivamente esto es una bendición. De hecho, incluso aparecieron en la portada de una revista muy popular, donde el adorable vientre de la actriz quedó totalmente al descubierto.

"Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y nos pusimos a llorar al mismo tiempo", confesó la originaria de Villahermosa, Tabasco. El embarazo no ocurrió de forma natural. Martha se sometió a una cirugía para retirar miomas uterinos, un procedimiento que abrió la posibilidad de concebir. "Fue una cirugía muy compleja, pero eso ayudó a que aumentaran las probabilidades de poder tener hijos", explicó la actriz. Antes de la operación, incluso recurrió a un tratamiento detox ayurvédico para disminuir el tamaño de los miomas.

La confirmación llegó tras realizar un test casero llamado Sensitive Pregnancy Test, seguido por un análisis de sangre que corroboró la gestación. Cabe recordar que los enamorados se casaron en 2025 y, apenas cuatro meses después, anunciaron el embarazo. La pareja todavía no ha revelado los nombres ni el sexo de los bebés, pero sí han compartido su deseo de seguir agrandando la familia.

