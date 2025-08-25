¿Quién gana HOY en 'Survivor México' el Collar de Inmunidad? Eliminado del 25 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al estar a solo días de la gran final de Survivor México, los participantes se preparan para tratar de salvarse y permanecer un día más, pero por desgracia, es inevitable la eliminación. A través de los spoilers, ya se reveló quién será el ganador el Collar de Inmunidad Individual, siendo su primera oportunidad para no salir este lunes 25 de agosto del 2025. Además, también se filtró quién sería el primer eliminado de esta última semana.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se ponen en juego recompensas como la comida, pero sobre todo en el momento más importante de la semana, que es buscar su salvación, y ahora, que prácticamente cada día el presentador de la emisión, Carlos 'Warrior' Guerrero, apagará el fuego de un sobreviviente, las cosas se están poniendo más intensas que nunca.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV declaró que la noche de este lunes 15 de agosto, ya se tiene en concreto quién podría colgarse el primer Collar de Inmunidad Individual de la semana, para estar a salvo del Duelo de Extinción, y al parecer el afortunado sería Agustín Fernández, el cual señalan que se vería en un intenso duelo con Sargento Rap y Kenta para colgarse el collar y permanecer un día más.

Según los informes, en la deliberación para saber a quienes enviarían, dado al caos que generan o que consideran que no merecen obtener el primer lugar, decidieron poner en la línea de fuego a Sergio Torres, Kenta y Sargento Rap, que al parecer en esta ocasión, Sergio no tendría tanta suerte como con su duelo contra Janette Morales, y resultaría ser el primer eliminado de la semana final, quedándose a solo un paso de la gran final.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa. Sin embargo, el canal de YouTube antes mencionado, en los últimos meses ha tenido una gran estadística de aciertos, por lo que para muchos es un hecho que Sergio será el eliminado.

Fuente: Tribuna del Yaqui