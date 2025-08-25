Roberto Palazuelos exhibe adicciones de Leonardo García y hace fuerte confesión en 'SES'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor y político mexicano, Roberto Palazuelos, brindó entrevista a Sale el Sol y otros medios de comunicación, a los que exhibió recaída en adicciones del famoso actor mexicano, Leonardo García, confirmando los rumores de que no estaba bien, haciendo una fuerte confesión sobre el proceso de sanación de la estrella mexicana. Se ha dicho que sufre episodios de violencia bajo estos efectos.

En septiembre del 2024, un supuesto amigo de Leonardo, aseguró para TV Notas que el actor estaría hundido en las adicciones a sustancias y el alcohol, desde hace más de un año, y que supuestamente cuando se encuentra bajo los efectos de estas sustancias nocivas para la salud, pierde el control y lo llevan a ser violento y agredir a su novia físicamente, la cirujana plástica Flaminia Villagrán, quien al parecer lo internó bajo la amenaza de abandonarlo si no lo hacía.

Después de tantos dimes y diretes, el hijo de Andrés García, decidió sincerarse y en una entrevista para el programa Hoy, confesó que sí tuvo una recaída, pero en el alcohol, asegurando que fueron por cuestiones emocionales, y que al darse cuenta buscó ayuda con un amigo y después profesional: "Empecé a tomar más, fue por cuestión sentimental, pérdidas... la depresión te lleva al trago, cuando estás deprimido tomas más y te pega mal, yo solito le hablé a un amigo mío que estuvo ahí, me metí, me salió de maravilla, me tocó una buena clínica y a todo dar".

Ahora, después de un par de meses, el reconocido 'Diamante Negro' al toparse con varios medios de comunicación, tales cómo Televisa, Telemundo y demás, confirmó las adicciones y lo defendió de manera contundente, asegurando que no se debe de juzgar, debido a que el alcoholismo es una enfermedad y nadie está exento de ella, afirmando que lo apoya a salir adelante: "Lo estoy ayudando con sus temas personales, con sus problemitas que tiene, tienen que entender una cosa, (el alcoholismo) es una enfermedad, eso le puede pasar a cualquiera, recayó".

Recayó, pero otra vez está bien; hay gente que hasta como la tercera, cuarta sale, yo le dije: 'bueno, si recaíste, y ya llevabas como siete meses, entonces, vuélvelo a intentar'".

Finalmente, aseguró que está feliz de ver que su amigo está en un mejor momento destacando que "otra vez está muy bien y ya vamos por 60 días bien", o sea, que tiene casi dos meses sobrio y sigue el tratamiento al pie de la letra, asegurando que cada que Leonardo lo necesita va a darle una mano: "Más que mi amigo, es como mi hermano, crecí con él, claro que estaré siempre con él, en los momentos buenos y malos, también cuando haya que hablarle fuerte, le hablaré fuerte porque, los amigos, dicen siempre la verdad, tengo mucha fe de que la va acabar librando, vas a ver que sí".

Fuente: Tribuna del Yaqui