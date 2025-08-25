Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, será abuela por primera vez y FOTOS lo confirman

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Rosa Amelia Rivera Saavedra, mejor conocida como Rosie Rivera, es una cantante estadounidense con orígenes mexicanos y hermana de la difunta Jenni Rivera. Tras el fallecimiento de su familiar, se volvió más presente en los medios de comunicación e incluso trabajó como presentadora de televisión. Sin embargo, la protagonista de esta noticia ahora es su hija Kassandra Kassey Rivera.

Este lunes, la creadora de contenido hizo oficial a través de una sesión de fotos que está embarazada, y muchos quedaron conmovidos por las imágenes, en las que se le ve posando junto a su pareja, de la cual hasta el momento no se cuenta con mucha información. Ambos lucen muy felices en la playa; su vestimenta es completamente blanca: ella lleva un vestido largo con los hombros descubiertos, mientras que él viste una camisa de lino y un pantalón del mismo estilo.

Por supuesto, su madre no se quedó sin felicitarla: "¡Viene una bendición del cielo! ¡Seré abuela! Felicidades a mi princesa @kassey_rivera y @nathanjrz_ love you both", escribió la celebridad en su cuenta de Instagram. En el perfil de la influencer compartió un mensaje más extenso: "Qué hermosa familia. ¡Me encanta esto! ¡Estoy tan emocionada! ¡Por fin puedo contárselo a todos! Os quiero a los dos y estoy muy feliz por vosotros".

De acuerdo con información extraoficial, Rosie Rivera tuvo a Kassandra cuando ella tenía 22 años, curiosamente la misma edad que tiene actualmente su primogénita en cinta. Sobre el padre, no se encontraron datos, pero la famosa llegó a confesar que vivió bastante violencia a su lado. Con el tiempo decidió avanzar, y los tres, junto a su esposo actual, viajaron a París y Londres.

¿Qué se sabe de Rosie Rivera?

Nació el 3 de julio de 1981 en Long Beach, California. La conductora de 44 años se lanzó a la industria musical en 2022, colaborando con su hermano Juan Rivera en el álbum titulado Déjame el instructivo. Tiempo después regresaron con el tema Te presumo. En total, Rosie tiene tres hijos: Kassandra Kassey Rivera, Samantha Chay Flores, nacida en 2013, y el menor Elías Melek Flores.

