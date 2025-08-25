¿Se reconciliaron? Andrea Legarreta confiesa si retomará su matrimonio con Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Andrea Legarreta, recientemente brindó una entrevista en la que sorprendió a todo al confesar si se reconciliará con el padre de sus hijas y expareja, el famoso cantante y actor de teatro, Erik Rubín, después de dos años separados y múltiples rumores de una infidelidad con otro hombre y mujeres, ¿acaso si planean retomar su matrimonio?

En febrero del 2023, millones quedaron en shock cuando en sus respectivas cuentas de Instagram, a poco de celebrar 22 años de matrimonio, la pareja anunció que estaban separados y que tomaron está decisión desde el amor. Pese a que Legarreta en el programa Hoy afirmó que no había pleitos ni terceros en discordia, se siguió diciendo que la realidad era que Rubín ya tenía otra pareja, mucho más joven, y un par de meses después, hasta lo acusaron de serle infiel con Apio Quijano.

Ahora, tras dos años soltera, pero junto a Erik, se le cuestionó a la actriz de doblaje de Mi Villano Favorito, si pensaba darse una oportunidad en el amor con el intérprete de Princesa Tibetana, a lo que afirmó que no sabía, incluso dijo que no estaba segura de comenzar a salir con alguien más, al menos no para tener solo relaciones de una noche o eventuales: "No lo sé, nosotros nos adoramos, es la verdad, y no falta qué recuerdes que si tuviste una historia padre, quieres una historia padre, yo la verdad para acostones, no, yo preferiría, no, me gustaría una historia padre".

Pero ante la insistencia de regresar con el padre de Mía y Nina Rubín, Legarreta dejó en claro que no podía decir que no o sí, porque al final la vida daba muchas vueltas y el destino no es el que esperas y puede que sí pase como con otras pareas y regresen, pero que por ahora es un no: "La verdad no lo sé, la vida da muchas vueltas, conozco historias de parejas que se separan y después de años vuelven, pero, la verdad es que nunca digas nunca, pero hoy por hoy, no está en nuestro panorama".

Finalmente, la actriz de Vivan Los Niños, declaró que jamás hubo peleas o terceros en discordia, sino que en realidad el amor se transforma y ellos ya no estaban en un amor de pareja, sino que eran más de compañeros de vida, y por eso se apoyan mutuamente en cada proyecto: "Nos acompañamos en cosa de las niñas, de él, o mías. No es de reconciliarnos, la realidad es que el amor de pareja cambia, y no sé, con los años, somos compañeros de vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui