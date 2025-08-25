VIDEO: Belinda, la estrella del concierto de Bad Bunny en PR; así perrearon y le cantó

Comparta este artículo

San Juan, Puerto Rico.- Una vez más Belinda se está robando la atención en todo Internet, pues resultó ser la estrella del concierto que dio el reconocido cantante de género urbano, Bad Bunny, en su país de origen, Puerto Rico, pues el intérprete se tomó un momento para bajar del escenario y subir al palco de la actriz para cantarle Perro Negro, y después enloquecer a los presentes e internautas con un sensual perreo juntos.

La actriz, de Bienvenidos Al Edén sigue disfrutando del 2025, que ha sido uno de sus mejores años artística y personalmente, debido a sus éxitos. El pasado domingo 24 de agosto, se le vio pasándola de lo mejor al lado de Tokischa, cantando a todo pulmón y bailando como unas fans más del 'Conejo Malo', sus mejores canciones, como Tití Me Preguntó, demostrando que su gran fama y ser tan reconocida, no impide que ella también admira a sus demás colegas.

Mientras que estaba sobre el escenario, el cantante comenzó a cantar su tema Perro Negro, en el cual nombra a la intérprete de Más Per... Más Bit..., haciendo referencia a sus relaciones pasadas, como con Christian Nodal, o Lupillo Rivera, que se tatuaron su nombre, o rostro, como con otros famosos: "Quiero que salga' de mi mente, y te meta' en mi cama porque, je, tú tiene' cara que tiene' la pussy linda que lo' dejas loco', enchulao', como Belinda"

La intérprete de temas como Amiga Mía y Heterocromía, después de que el puertorriqueño le cantara su tema, se dejó llevar por la música y bailó al lado de Bad Bunny un perreo que enloqueció a los miles de presentes que no dejaban de gritar y aplaudir a los cantantes. Pero eso no fue todo, pues en un momento de esta presentación, Belinda tomó un micrófono y a todo pulmón gritó: "Acho, Puerto Rico es otra coas".

Como era de esperarse, la interacción entre Benito Antonio Martínez Ocasio, y la exactriz de novelas como Cómplices Al Rescate, se ha viralizado en redes sociales, pues actualmente, ambos son de los artistas más fuertes en la industria, pero sobre todo, el hecho de que Bad Bunny ha dejado muy en claro desde hace años, que es fan de Belinda desde la infancia.

Fuente: Tribuna del Yaqui