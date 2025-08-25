VIDEO: Imelda Tuñón niega apoyo de Maribel Guardia: "Si puede olvidarnos que nos olvide"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, aclaró los rumores en torno a la supuesta ayuda económica que habría recibido de Maribel Guardia. La cantante fue contundente al señalar que nunca necesitó de la asistencia de la actriz costarricense, pues los recursos con los que se sostenía junto a su hijo provenían directamente del trabajo de Julián.

Durante una entrevista, con el programa Venga la Alegría, Tuñón explicó: "Julián trabajaba, entonces teníamos dinero. Realmente ayuda, pues es que cómo puede ser ayuda si se suponía que ese dinero era de nosotros, o sea, ese es un tema que, híjole, no sé si me corresponde aclararlo".

De manera firme, la joven aseguró que no aceptará ningún respaldo monetario por parte de Maribel Guardia y lanzó un mensaje directo: "La realidad aquí es que no queremos nada de ella, o sea, nada. Yo le deseo que esté en paz con sus decisiones y que, si puede olvidarnos, que nos olvide, porque tiene derecho a estar tranquila y estar feliz".

Respecto a la convivencia de Maribel Guardia con su nieto, Imelda recalcó que no depende de ella ni de la actriz, si no únicamente del propio José Julián: "No es decisión mía y no es decisión de ella. Esto es decisión de José Julián. Sí. Porque él es una persona que tiene derechos y que puede decidir lo que quiere".

Maribel Guardia con su nieto/Créditos: Internet

Imelda también recordó los momentos difíciles después del inicio de la batalla legal entre ambas. Relató que durante semanas buscó contacto con Maribel para saber del paradero de su hijo, pero nunca obtuvo respuesta: "Durante 38 días diario estuve hablándole, escribiéndole: "Oye, ¿cómo está?". O sea, y yo soy una persona orgullosa. Y todos los días le preguntaba por él y no me decía nada, no me contestaba, no sabía nada de él. Hasta que fui y lo rescaté".

Asimismo, aseguró que no ha percibido un interés genuino de la actriz por su nieto: "Y yo lo veo en ella, no me ha preguntado ni una sola vez por él. Entonces, ¿cómo es posible que digas que te importa tanto alguien si ni siquiera has preguntado por él? O sea, ni una sola vez, ni un mensaje preguntándome: "¿Cómo está?".

Con estas declaraciones, Imelda Tuñón reafirma su posición frente a la mediática disputa: Sostiene que no necesita ayuda económica de Maribel Guardia, enfatiza que la decisión sobre la convivencia corresponde únicamente a su hijo y pide que la actriz busque su tranquilidad lejos de ellos.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México