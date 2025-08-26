Adiós a Manolo Morales, líder y fundador de Los Rieleros del Norte, murió a los 72 años

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Manuel 'Manolo' Morales fue un músico mexicano destacado en la industria musical y era bastante recordado por ser uno de los fundadores de la banda de regional mexicano Los Rieleros del Norte, surgida en 1979, nominada en tres ocasiones al Grammy. Recientemente, creó una nueva agrupación similar a la anterior, llamada El Primo Manolo y Sus Rieleros.

De acuerdo con información extraoficial, el hombre de 72 años falleció el pasado 25 de agosto de 2025 en Pecos, Texas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen las causas exactas de su muerte, aunque, de revelarse datos, te lo haremos saber en TRIBUNA. Por ahora, las redes sociales del grupo están llenas de mensajes de condolencia hacia sus seres queridos tras el fallecimiento de este artista.

"Lamentamos la pérdida de nuestro Líder, Hermano y Amigo, Fundador y Guía de nuestra agrupación, El Primo Manolo y sus Rieleros, Manuel Morales 'El Rielero Mayor'. Dejando un gran legado musical. ¡Hasta el cielo! ¡Y nomás así, primo! ¡Te recordaremos siempre!”, compartió en su perfil de Instagram El Primo Manolo y sus Rieleros, junto a una fotografía del músico portando su característico sombrero vaquero y una enorme sonrisa.



¿Quién fue Manuel Morales?

La tierra que lo vio nacer el 16 de julio de 1953 fue Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Aunque en distintas etapas de su vida se dedicó a otras labores, siempre mantuvo una profunda pasión por la música. Tras este deceso, la agrupación Los Huracanes del Norte se pronunció en su cuenta de Facebook, resaltando que fue un gran compañero con un talento indiscutible que dejó una huella imborrable.

En cuanto a Los Rieleros del Norte, también dedicaron unas palabras: "Nos llegó la noticia que jamás quisimos recibir (…). Podemos haber tenido miles de batallas y desacuerdos, pero en este caso, no puedes evitar mirar atrás y recordar los logros, los premios, las metas alcanzadas, los récords rotos y los hermosos momentos que a menudo olvidamos demasiado rápido", destacaron en su mensaje.

