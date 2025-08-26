Aracely Arámbula reacciona ante comparaciones de sus hijos con Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Luis Miguel y Aracely Arámbula se volvió tendencia, en medio de la celebración por los 70 años de la Sonora Santanera en el Auditorio Nacional, Aracely Arámbula enfrentó nuevamente preguntas sobre su vida privada y en especial sobre sus hijos, quienes recientemente han llamado la atención en redes sociales por cantar con un estilo muy similar al de su padre, Luis Miguel.

Aunque Aracely reconoció el interés mediático y en otras ocasiones ha lanzado comentarios en contra de su famoso ex, ahora la actriz fue clara al marcar distancia: "Y de pronto es complicado hacer entrevistas porque uno está allá adentro y estás trabajando. Pero con mucho cariño siempre les respondo de mi carrera y de esta celebración tan bonita y de los planes, pero nada más. De lo demás no voy a dar ningún dato".

Aracely Arámbula habla sobre sus hijos/Créditos: Internet

'La Chule' asistió como invitada de honor al espectáculo, donde manifestó la emoción que le causó ser parte de un evento tan emblemático. "Ay, pues padrísimo, y además estar en este recinto es una bendición, es una fortuna. Me siento muy contenta, muy honrada, y muy afortunada de que me hayan invitado mis queridos amigos de la Sonora Santanera. Pero muy afortunada de estar aquí en este recinto maravilloso", expresó sonriente.

Además, reveló que entre sus próximos planes musicales desea rendir homenaje a la fallecida intérprete de 'Heridas'. "Queridísima Dulce hermosa, que siempre la recordamos con mucho amor, amiga preciosa que siempre está en mi corazón y desde tanta gente que la miramos tanto.… me encantaría grabar 'Tu Muñeca' con la Santanera en honor a Dulce. Ojalá que se logre y se pueda", dijo conmovida.

La estrella de la pantalla chica también mostró empatía hacia la comunidad migrante en Estados Unidos, al pedir que su situación mejore para beneficio de los involucrados. "Ojalá que se arregle para bien de todos, por supuesto, porque todos queremos la unión familiar. Y queremos que toda nuestra gente latina, que es gente guerrera, luchadora, incansable, tenga los derechos que debe tener. Y que tengan una vida digna y también sus papeles. Y que tengan todo lo mejor que se merecen", comentó.

Sin entrar en una nueva polémica con Luis Miguel, es como Aracely Arámbula dejó en claro que, aunque prefiere mantener bajo reserva lo relacionado con su privacidad, sobre todo con sus descendientes, sigue brillando en los escenarios y reafirmando su compromiso con la música, los homenajes y las causas sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México