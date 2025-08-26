Con beso en la boca: Reencuentro entre Julio César Chávez Jr. y su padre queda grabado en VIDEO

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En un emotivo video se puede observar el reencuentro entre Julio César Chávez Jr. y su padre, Julio César Chávez, después de una intensa angustia tras su detención el pasado 2 de julio en Los Ángeles y tras haber salido del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en la capital de Sonora el pasado sábado 23 de agosto de 2025.

El video fue compartido por Coliseo Boxing Club, donde ayer fue visto Julio César Chávez Jr. retomando sus entrenamientos. "En este nuevo se comparte: Así fue el emotivo reencuentro entre padre e hijo, Julio César Chávez y Julio César Chávez Jr., en Coliseo Boxing Club", y se puede observar cómo ambos boxeadores se dan la mano; posteriormente, Julio César Chávez le da un beso a su hijo en la boca y terminan abrazándose.

Luego se les ve a ambos conversando, aunque solo fue cuestión de segundos; para ambos este reencuentro había sido bastante esperado tras la intensa angustia que la familia ha vivido desde la detención de Julio César Chávez Jr. el pasado 2 de julio en Los Ángeles, California; ese día el excampeón de peso pluma de 39 años fue arrestado con fines de deportación al tener una orden de arresto vigente en México.

El boxeador y su padre se reencontraron

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el proceso contra el Hijo de la Leyenda comenzó en 2019, siendo parte de una investigación más amplia en contra del Cártel de Sinaloa. Tras haber sido deportado a Hermosillo, Chávez Jr. ingresó al Cefereso número 11 y el sábado fue puesto en libertad condicional. El juez de Distrito, Enrique Miranda, lo vinculó a proceso y decidió que podrá llevar su proceso en libertad.

¿Chávez Jr. se va de Hermosillo?

El boxeador Hijo de la Leyenda fue visto en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo General Ignacio Pesqueira García, por lo que se presume que dejaría la capital de Sonora; esto gracias a que llevará su proceso en libertad durante tres meses en lo que se realiza la investigación complementaria. También de Chávez Jr. se compartieron videos entrenando en el conocido gimnasio llamado Coliseo Boxing Club, propiedad del también campeón Juan Francisco 'Gallo' Estrada.

Fuente: Tribuna del Yaqui