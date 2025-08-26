¿Cuánto gastó Travis Kelce en el anillo que le dio a Taylor Swift? Este es el costo de la joya

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La superestrella del pop, Taylor Swift, y el jugador de la NFL, Travis Kelce, se apoderaron de la atención de la prensa a nivel mundial este martes al anunciar un nuevo gran paso en su relación. Después de miles de sospechas y especulaciones, la intérprete nacida en Pensilvania y el campeón de los Chiefs revelaron que están comprometidos, por lo que en los próximos meses se casarán, en lo que muchos ya consideran como la boda del año.

La noticia se reveló a través de las redes sociales, donde Taylor y Kelce publicaron emotivas imágenes, donde la cantautora luce un enorme anillo de compromiso mientras Kelce la abraza con cariño: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casarán", fue la frase que usaron los futuros esposos para anunciar su compromiso.

Love Story

Taylor y Kelce comenzaron a salir en septiembre de 2023, cuando la cantante fue captada por primera vez a un partido de los Kansas City Chiefs. Desde entonces, la cantante no ha dejado de acudir al estadio para animar a su novio desde el palco junto a sus padres. Sin embargo, los coqueteos entre el también actor y su prometida comenzaron desde mucho antes. El propio Travis detalló que en julio de 2023 acudió al show de Taylor en Kansas City, Missouri, y preparó una pulsera de la amistad con su número de teléfono.

La química entre ellos fue evidente, pero dspués de algunos meses se confirmó que se trataba de una relación bastante sólida, pues lucharon por su amor pese a sus apretadas agendas. Mientras ella cerraba The Eras Tour, él lideraba a los Chiefs en la temporada 2024. Incluso, Taylor realizó un vuelo de más de 12 horas, solo para acompañar a su novio en el SuperBowl LVIII que se realizó en Las Vegas.

Kelce ha hablado sobre su deseo de construir una relación duradera, basada en los valores familiares que aprendió de sus padres. Swift, por su parte, ha mostrado una faceta más íntima y relajada, alejada del frenesí mediático que rodeaba sus romances anteriores.

En su más reciente álbum, estrenado el año pasado, The Tortured Poets Department, Swift dedicó una canción a su ahora prometido. Se trata de So High School, la cual habla de sobre un amor intenso, como los que suelen sentir los adolescentes que se enamoran por primera vez.

El lujoso anillo de Taylor

Sin duda alguna, uno de los detalles que más ha llamado la atención del compromiso es el precioso anillo que Travis entregó a la intérprete de temas como Lavender Haze. Esta joya fue concebida en colaboración entre Kelce y la artista joyera Kindred Lubeck, creadora de la firma Artifez Fine Jewelry. El anillo incluye un diamante antiguo de aproximadamente 8 quilates, tallado manualmente en forma de cojín alargado, con bordes redondeados y facetas gruesas. Esta talla, conocida como Old Mine Brilliant Cut, fue muy popular en los siglos XVIII y XIX, especialmente durante las épocas georgiana y victoriana.

La piedra central posee color F y claridad VS1, lo que la sitúa en una categoría de gran pureza y luminosidad. Está montada en oro amarillo de 18 quilates, con puntas tipo needle-point que refuerzan su carácter clásico. Los laterales del engaste presentan pequeños diamantes y grabados realizados a mano.

Especialistas en joyería como Stephanie Gottlieb y Benjamin Khordipour han estimado el precio del anillo en alrededor de 550 y 800 mil dólares (10 a 14 millones de pesos), dependiendo de la antigüedad, calidad de la gema y complejidad del diseño.

El anillo de Taylor Swift está valuado en más de medio millón de dólares

El historial amoroso de los futuros esposos

Antes de Kelce, Taylor tuvo romances igual de mediáticos; algunos de sus exnovios fueron Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston y Joe Alwyn, con quien mantuvo su relación más larga (2016-2023). Por su parte, Travis sostuvo una relación con Kayla Nicole, modelo y periodista deportiva, con quien tuvo un vínculo intermitente entre 2017 y 2022.

Fuente: Tribuna del Yaqui