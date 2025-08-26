Drama por sudadera: Doña Lety contra Mariana Botas por Aldo de Nigris en 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En La Casa de los Famosos México causó revuelo no solo la nueva decisión de la producción de realizar un intercambio de cuartos entre los integrantes de Día y Noche, sino que, en los últimos días, también se volvió un asunto de discordia una sudadera perteneciente a Aldo De Nigris. La situación comenzó cuando Mariana Botas le pidió al influencer su suéter; el problema es que ya se lo había solicitado antes y tardó bastante tiempo en devolvérselo.

Incluso los fans se dividieron, ya que unos defendían a Mariana, argumentando que simplemente tenía frío y que ella no podía saber si la petición le incomodaba a Aldo, por lo que consideraban que él debía expresar lo que sentía. Por otra parte, el fandom del regiomontano sostenía que su caballerosidad no le permitiría negarse y que la actriz de 35 años debía ser razonable y darse cuenta por sus propios medios.

Entró en escena Doña Lety

La madre de Poncho de Nigris, mejor conocida como Doña Lety, aprovechó su plataforma para dar su opinión sobre el tema y se mostró molesta con la supuesta falta de consideración de la actriz: "Que le digan a Mariana que no sea desgraciada. Aldito le está diciendo que no tiene otra sudadera, que por favor se la regrese, que no tiene otro suéter, que tiene frío y no se la quiere dar", aseveró.

La mujer subió el video en redes sociales

No obstante, a la mujer no le bastó con eso, pues añadió que la intérprete de Martina López en Una familia de diez tiene el dinero suficiente para no estar pidiendo un artículo que claramente su nieto necesita. Cabe destacar que, desde hace tiempo, la producción de La Casa de los Famosos México ha sido criticada porque supuestamente no llegan todas las pertenencias de las celebridades.

"Tiene todo, tiene un carro de 23 mil dólares y todo, y quiere la sudadera, y el niño tiene frío", afirmó Doña Lety, mientras hacía un llamado a la familia de Botas para que recordaran a la joven y le enviaran sudaderas. "Por favor, la familia de Mariana, que le mande una sudadera a Aldito, de parte de ustedes, porque esta muchacha está amarrada con la sudadera de peluche que realmente él necesita", resaltó.

Fuente: Tribuna