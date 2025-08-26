¡Es oficial! Alicia Villarreal y Cibad Hernández confirman noviazgo con tatuaje a juego

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- En múltiples redes sociales se está difundiendo la noticia de que la cantante y compositora mexicana Alicia Villarreal decidió darse una nueva oportunidad en el amor, y, por supuesto, los internautas no pudieron evitar opinar. La gran mayoría celebra que la intérprete de Te quedó grande la yegua deje atrás su pasado e intente enamorarse de otro hombre.

En sus historias de Instagram, la exintegrante de Grupo Límite compartió una frase conmovedora y romántica, aunque dio a entender se están conociendo: "Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme… seguramente me verán mucho con @cibadoficial11, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá. Gracias siempre por su cariño y apoyo".

¿Quién es su enamorado?

Se trata del creador de contenido Cibad Hernández, quien suele impartir conferencias por medio de TikTok. Según información disponible en línea, estudió la carrera de Derecho, aunque su verdadera pasión siempre ha estado en los medios de comunicación. Durante la pandemia, se animó a mostrar una nueva faceta de sus talentos. De hecho, sus videos son polémicos porque se enfocan en el público femenino y critican con dureza a su sexo.

Publicación que generó todo el caos

En un clip que subió hace un par de horas, el influencer aparece entrelazando su mano con la de Alicia, y ambos lucen el mismo tatuaje, que parece indicar una fecha, mientras de fondo se escucha el audio que dice: "El desmadre que se va a armar cuando sepan que estamos juntos". La frase, cargada de picardía, ha sido interpretada por muchos como una confirmación indirecta de un vínculo afectivo.

Alicia confirmó la noticia

Aunque no se muestra ningún rostro, los seguidores inmediatamente asociaron la publicación con la cantante de regional mexicano, dado que no sería la primera vez que aparecen juntos en los últimos meses. El gesto íntimo y el fondo provocador han bastado para que el público señale que entre ambos existe una historia de amor. Cabe destacar que, a sus 53 años, Alicia Villarreal no había sido vinculada sentimentalmente con nadie desde su separación de Cruz Martínez, hasta ahora.

Fuente: Tribuna/ Agencia México