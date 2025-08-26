FOTOS: ¿Se va del país? Julio César Chávez Jr. es visto en aeropuerto de Hermosillo tras salir de prisión

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.-El boxeador Julio César Chávez Jr. fue visto hoy martes 26 de agosto en el aeropuerto de Hermosillo tras haber salido del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en la capital de Sonora. Ayer, lunes 25 de agosto, el Hijo de la Leyenda se dejó ver entrenando, esto tras haber salido de prisión el pasado sábado 23 de agosto cuando quedó vinculado a proceso, pero con libertad condicional.

Cabe señalar que el juez federal, Enrique Miranda, determinó que Chávez Jr. sería vinculado por diversos delitos del fuero federal, como el tráfico de armas y presuntos nexos con narcotraficantes del Cártel de Sinaloa. La libertad condicional se le otorgó al deportista por un plazo de tres meses, mientras que se realiza la investigación complementaria. Durante este tiempo, Julio César Chávez Jr. no puede salir del país ni puede cambiar su domicilio sin autorización judicial.

Aunque fue visto en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo General Ignacio Pesqueira García, no se saben más detalles del posible destino del boxeador; únicamente, tal como lo indica la orden judicial, se sabe que no puede abandonar el país. Las imágenes fueron compartidas por Humberto Corral Morales en redes sociales y en ellas se ve a Chávez Jr. con una camisa negra y pantalones de color gris. Este estaría acompañado de una mujer de cabello rubio.

Se deja ver en gimnasio de Hermosillo

Pero no es la única parte en la que Chávez Jr. se habría dejado ver, pues también se compartió un video del famoso entrenando en un gimnasio muy conocido de Hermosillo. El lugar donde fue visto se llama Coliseo Boxing Club, propiedad del también campeón Juan Francisco 'Gallo' Estrada; las imágenes fueron compartidas por el propio establecimiento.

Cabe señalar que la próxima cita que tiene en los tribunales está fijada para noviembre de este año, pero no se sabe qué día en concreto. Según su abogado Rubén Fernando Benítez, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado pruebas suficientes contra su cliente, menos para justificar que el deportista quedara vinculado a proceso sin la posibilidad de llevar la investigación en libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui