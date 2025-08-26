Galán de TV Azteca lanza severa amenaza en contra de Adrián Marcelo por insultar a Abelito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reconocido coach fitness y galán de realitys de TV Azteca, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en la que no dejó pasar la oportunidad de lanzar severa amenaza en contra del tan polémico presentador regiomontano, Adrián Marcelo, después de que a través de un video para sus redes sociales insultara a Abelito, afirmando que la famosa productora, Rosa María Noguerón, le daría todo para ganar su reality.

Después de que en La Casa de los Famosos México comenzó a sobresalir la imagen del influencer y que en redes sociales se volviera de los favoritos para ganar, Adrián se lanzó en su contra y afirmó que después de que el reality lo ganara un "señor con te...", refiriéndose a Wendy Guevara, y un exconvicto, Mario Bezares, ahora lo más seguro es que le dieran el primer lugar a a un "enano feo".

Esta situación al parecer generó que a través de X, antes conocido como Twitter, se llenara de burlas contra el creador de contenido, por lo que uno de los amigos más cercanos de Abelito, la estrella de realitys, Abel Robles, quién culpa a Marcelo del hate que le cae a su amigo, destacando que sabe lo hizo por polémica, pero que eso no lo haría un buen amigo: "Sabemos qué tipo de personaje es Adrián Marcelo. A ese wey le gusta hacer desmadre y es muy inteligente para mover las redes sociales. Ellos son amigos, pero yo nunca hubiera dicho eso de él".

El exparticipante de Acapulco Shore no se tentó el corazón y afirmó que si el conductor de Multimedios sigue generando hate y burlas contra Abelito, va a tener que enfrentarse a él, por qué estará al pendiente de los que quieran causarle daño a su amigo para defenderlo de todo: "Mientras no se pase más de la raya, está bien. Si no, ya se las verá conmigo. Aquí estaré al tanto de todos los que intenten hacerle daño a mi amigo".

Abel contó que se conocieron en Tentados Por La Fortuna, reality del Ajusco, y que les tocó dormir en la misma casa de campaña, recordando que se hicieron grandes amigos por todo lo que tienen en común, incluso contó que se pedorreaban toda la noche, como si fueran orquesta. Ante esto, afirmó que al conocerlo bien, le dio un consejo muy importante antes de encerrarse en el reality de Televisa: "Le dije: 'Sé tú, ca... y no andes de borrego. Muéstrale a la gente la persona que eres. Pon en práctica todos tus valores. Tienes la chispa que no cualquiera tiene'".

Con respecto a su participación, señala que antes de entrar a la esfera hablaron, y sabe que estaba con mucha presión, preocupado por qué la gente quería ver a Karina Torres y él sentía ese miedo de no llenar sus zapatos, pero que por eso lo animó y ahora todos pueden ver lo maravilloso qué es, destacando que es un gran competidor y tiene todo para ser el ganador: "Él no se hace chiquito ante nadie, pero lo que le podría pesar o achicopalar es su mujer. En algún momento comenzará a extrañarla. Espero que la producción lo pueda ayudar a tener razón de ella y que no le afecte".

