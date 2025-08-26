Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman romance, Belinda baila con Benito y más noticias en el Top 3 Espectáculos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, los integrantes del mundo del espectáculo siempre están dando de qué hablar, por lo que la información sobre ellos abunda en Internet. Pero si lo que tú estás buscando es tener un resumen con la información más relevante y precisa del medio artístico, llegaste al lugar indicado porque TRIBUNA te trae el Top 3 de Espectáculos para que conozcas las noticias más importantes de tus artistas favoritos.

Belinda bailando con Bad Bunny

Al ritmo de Perreo Negro, la cantante y actriz Belinda se apoderó de la atención de toda la prensa, debido a que fue captada en un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. La mexicana-española apareció bailando en el escenario con Benito, quien le dio una participación muy especial en uno de los shows de su residencia.

Mansión de La Tigresa a la venta

A más de 2 años de su fallecimiento, se ha puesto en venta un inmueble que perteneció a la reconocida Irma Serrano, apodada como 'La Tigresa'. Se trata de una mansión que habitó la primera actriz en la Ciudad de México.

Lamine Yamal y Nicki Nicole son pareja

El futbolista Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole confirmaron su noviazgo mediante sus redes sociales. El jugador del Barcelona publicó en sus historias de Instagram una serie de románticas fotografías en las que aparece posando al lado de la exnovia de Peso Pluma.

