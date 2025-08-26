Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón sobre su nieto: "Si puede olvidar, que nos olvide"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de los rumores que asegurarían que Maribel Guardia habría engañado a su pareja Marco Chacón con el actor Emmanuel Orenda, de nueva cuenta hay un nuevo rumor por la respuesta a las declaraciones de la viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón. Tras asegurar que los señalamientos que aseguraban una infidelidad de su parte eran totalmente falsos, afirmó que su relación con su esposo, que ha durado tres décadas, es fuerte.

Añadió con humor quién sería el actor que la haría voltear, después de dejar en claro que este tipo de notas amarillistas son "desagradables", además de añadir que es una mujer felizmente casada. "La verdad, que uno ve hombres guapos en la calle, pero yo no tengo ojos más que para mi marido. Pasa Brad Pitt, le echo un ojito así y ya digo: ‘No, señor, eso es pecado’. Lo bueno aquí es que no es cierto”, añadió con firmeza que después de 30 años se encuentran bien.

Entonces, hay una base muy sólida en nuestro amor, en la confianza que nos tenemos, en el respeto que nos tenemos”, mencionó.

Sin embargo, el tema que más llamó la atención fue la respuesta a Imelda Tuñón, quien en días pasados aseguró que no necesita apoyo económico para la manutención de su hijo: “No queremos nada de ella, o sea, nada. Yo le deseo que esté en paz y que esté en paz con sus decisiones y que, si puede olvidarnos, que nos olvide”.

La estrella de talla internacional no evadió el comentario y, debido a que Tuñón también señaló que el único que la mantuvo fue su fallecido esposo, la costarricense contestó: “Obviamente, Julián ganó dinero, pero cuando la etapa del COVID y todo eso, que fueron dos años sin trabajar, nadie. Ni él ni yo ni nadie. Entonces, pues sí, claro que yo lo hice con mucho cariño. Pero bueno, hablar de dinero…”.

De la misma manera, Guardia puntualizó: “Ahora… lo que es cierto es que ya no le estoy dando la ayuda que le daba porque me lo pidió abiertamente. Ojalá ella sea independiente, autosuficiente; se lo deseo porque sería muy padre, ¿no? Que ella trabaje y gane su dinero y que no necesite de nadie”.

Finalmente, Maribel habló sin reservas al referirse al distanciamiento con el pequeño José Julián: “Lo de mi nieto, por supuesto, pues le pido a Dios que me permita algún día volver a verlo y, si no, pedirle a Dios que esté bien y que algún día él me busque. Y aquí, si Dios me da vida, pues estaré para darle todo el amor del mundo de una abuela que lo ama y con el corazón, con las entrañas, con el alma”.

Fuente: Agencia México