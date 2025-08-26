¿Maribel Guardia se divorcia por galán de novelas? La actriz de Televisa lo revela en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Maribel Guardia, recientemente presentó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que acaba de romper el silencio sobre su infidelidad con galán de novelas, respondiendo si es verdad que ya "no hay pasión" con su polémico esposo, Marco Chacón, ¿acaso es verdad que la actriz de Televisa podría estar cerca de divorciarse tras 30 años?

A través de TV Notas, una presunta fuente de la producción de Cómplices, afirmó que Guardia decidió vengarse de las infidelidades de las que han acusado a su esposo en el pasado, asegurando que se trataba del actor de la serie antes mencionada, Emmanuel Orenday. En sus declaraciones, afirmó que ya "no hay pasión con Marco", y todos en el set lo notaron: "En los descansos, él se metía al camerino de ella para darse sus besos. Andaban muy emocionados. Maribel le dio 'una cucharada de su propio chocolate' a su esposo".

Casi inmediatamente, la actriz de Corona de Lágrimas, mediante su cuenta de Instagram, dejó una serie de fotos románticas al lado de Marco, con un mensaje en el que afirma que todo lo que se dijo no eran más que puros chismes, pidiendo que no crean nada, ya que ella sigue enamorada de su esposo: "Dicen, cuentan, y hasta inventan. Aquí el único triángulo que existe es él, el amor y yo. Lo pruebas mis fotos, el resto son puros chismes maltrecho con remitente obvio, aunque anónimo". De la misma manera, Emmanuel salió a desmentir lo dicho, declarando que solo son colegas de trabajo.

Ahora, tras su primer encuentro con la prensa de TV Azteca a una semana de dichos rumores y desmentirlo en redes, volvió a ser cuestionada al respecto, y solo respondió que le da tristeza que inventen "una nota tan fea y desagradable", en especial por qué ella está felizmente casada y cree en la fidelidad sobre todas las cosas: "Yo soy una señora casada, felizmente casada. La verdad que uno ve hombres guapos en la calle, pero yo no tengo ojos más que para mi marido. Pasa Brad Pitt, le echo un ojito así y ya digo: 'No, señor, eso es pecado'. Lo bueno aquí es que no es cierto".

Finalmente, recalcó que ella y Marco, tras tres décadas juntos, están felices y tienen una relación sólida con un amor que no se acaba así de fácil, recalcando que lo mantienen gracias a la confianza, el respeto y la gran comunicación que han construido y mantienen ante todo: "Estamos bien, mi marido y yo, tenemos una relación de muchos años, 30 ya. Entonces, hay una base muy sólida en nuestro amor, en la confianza que nos tenemos, en el respeto que nos tenemos".

