Martha Higareda y Lewis Howes compartieron un emotivo video sobre su embarazo

Ciudad de México.- La mexicana Martha Higareda y el estadounidense Lewis Howes han compartido a sus seguidores un momento más de su matrimonio después de haberse comprometido en el año 2023 y haberse casado en febrero del presente año para en mayo anunciar encontrarse esperando bebé después de haberse sometido a un tratamiento por miomas uterinos, por lo que ha sido considerado un embarazo de alto riesgo, adjuntado al anuncio de que serán gemelos.

La pareja vivió uno de los momentos más conmovedores y significativos del matrimonio, mientras acudieron a revisión prenatal. La actriz mexicana y el conferencista proveniente de Estados Unidos compartieron un video donde, con una muestra de nervios, seguridad y emotivas lágrimas de alegría, mencionaron encontrarse de camino al primer ultrasonido del embarazo. “Estamos yendo al primer ultrasonido. ¡Qué emoción!", expresó Higareda.

Ante la pregunta de si estaba nervioso, Lewis respondió con calma: “No… certeza”. Cuando ella quiso saber a qué se refería, él contestó firme: “Que todo está bien”. Durante la visita al médico, Lewis también destacó lo importante que era estar presente en ese instante tan especial: “Mira, no hay otros hombres aquí. Hay varias mujeres y no hay hombres aquí. Así que tienes un esposo muy amoroso. Ningún hombre viene a estas cosas, pero yo sí”.

Fue entonces cuando Higareda, conmovida, expresó que aquel momento representaba un obsequio divino: “Dios tiene una manera de darnos regalos que nunca vemos venir. Milagros que multiplican el amor y llenan nuestros corazones de gratitud infinita. Hoy no solo estamos agradecidos por la vida que está creciendo dentro de mí, estamos agradecidos porque hay dos vidas que Dios nos está enviando”. Al escuchar los latidos, el sentimiento se desbordó y ambos mencionaron estar emocionados.

El instante selló la convicción de que no esperaban un bebé, sino dos, multiplicando la sorpresa y la felicidad de la pareja. Higareda y Lewis, quienes confirmaron su relación en 2022 y contrajeron nupcias en febrero de este año, ahora viven una etapa llena de ilusión y preparación. Si bien ya habían compartido su alegría por la llegada de sus bebés, fue el ultrasonido lo que dio forma y corazón a la noticia, convirtiéndose en un recuerdo imborrable de su nuevo periodo en familia.

Fuente: Agencia México