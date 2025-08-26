Michelle Renaud castiga a su ex negándole ver a su hijo: "Nadie nos separará"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Michelle Renaud Ruesga es una reconocida actriz mexicana que protagonizó telenovelas como La Sombra del Pasado (2014) e Hijas de la Luna (2018), por lo que poco a poco fue ganando presencia en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, en este último periodo ha sido tendencia no por su carrera, sino porque se asegura que mantiene una fuerte diferencia de opinión con su exesposo, el empresario Josué Alvarado.

De hecho, Renaud Ruesga y Alvarado tienen un hijo llamado Marcelo, quien según información en línea nació en 2017. La pareja decidió separarse en 2018 y no se han revelado mayores detalles sobre las razones de su ruptura. Lo único que se sabe es que la actriz manifestó en su momento que el matrimonio atravesó algunas etapas difíciles y, por el bienestar de su primogénito, decidieron ponerle fin.

¿Nuevos conflictos?

Desde hace un tiempo, la exestrella de Televisa vive junto a su actual esposo, Matías Novoa, y el hijo que tuvieron juntos en España; además los acompaña el pequeño Marcelo. Al parecer, esta situación habría ocasionado que su progenitor no pudiera verlo por más de un año, pues así lo dio a entender en recientes publicaciones: "1 año 3 meses 29 días para volverte a abrazar. Nada ni nadie nos va a separar, aunque a veces lo intentan. ¡Te amo, miam!", escribió el también músico en su perfil de Instagram. Pero se comenta que lo que en realidad incomodó a la modelo fue la primera fotografía que compartió Josué, la cual incluía el texto: "Me quedo una semana más en Madrid, esperando poder verte otra vez".

La supuesta foto que molestó a Michelle

De inmediato, los internautas lo bombardearon con preguntas, queriendo saber si acaso la actriz de 36 años le negaba ver a su hijo. Aunque él no respondió, según una fuente de TV Notas esto enfureció a Michelle, quien supuestamente le llamó enseguida para impedirle convivir con el niño al día siguiente. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no se ha pronunciado al respecto.

La informante del medio antes citado es una amiga de la intérprete de Yamelí Montoya, quien aseguró que la celebridad no permite que el padre conviva con su hijo: "No entendemos por qué ella se comporta así. No deja la relación entre padre e hijo. Hasta donde sé, Josué no ha fallado en los pagos de manutención ni en nada parecido, pero solo ellos sabrán qué pasa", expresó la mujer.

Fuente: Tribuna