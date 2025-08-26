Nana Calistar: Horóscopos para HOY martes 26 de AGOSTO de 2025; amor, dinero y trabajo, esto te espera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para este martes 25 de agosto de 2025; conoce aquí todo lo que el zodiaco y el universo tienen deparado para ti. TRIBUNA recopila lo más importante para ti en el amor, suerte y dinero. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales.

Aries

Si tienes pareja, cuidado con malentendidos esta semana que pueden causar discusiones. Si dudas de su amor o fidelidad, no te aferres: es mejor cerrar ese ciclo y abrirte a alguien que te quiera bien.

Tauro

Tauro, deja de aferrarte a alguien que no va a volver ni te dará lo que mereces. Acepta que lo que no fue, no será, y date la oportunidad de ser feliz.

Géminis

Si tienes pareja, cuidado: tu actitud y orgullo pueden hacer dudar a tu pareja de tu amor. Reflexiona si estás cuidando lo que realmente importa.

Cáncer

Deja de repetir los mismos errores y aprende la lección. Un familiar podría enfermar, pero se recuperará con paciencia. Cuida tu alimentación o la gastritis y colitis te van a afectar.

Leo

Aléjate de lo prohibido; el karma no perdona. Si tienes pareja, cuidado: la distancia y la rutina los están afectando. Hablen claro antes de que se complique más.

Virgo

Virgo, un nuevo amor podría surgir desde una amistad, así que arréglate porque puede ser algo duradero. Además, querrás renovar tu imagen, y eso fortalecerá tu amor propio.

Libra

Libra, se viene una prueba que te hará madurar de golpe. No pierdas el tiempo con quien no lo merece y valora lo que tienes antes de perderlo.

Escorpio

Escorpio, deja ir a quienes solo están a medias en tu vida. Exige hechos, no palabras, y no pierdas tiempo en quien solo aparece cuando le conviene.

Sagitario

Tu simpatía y buen humor son tu mejor encanto para el amor, pero recuerda: no apresures las cosas, todo llega a su tiempo.

Capricornio

Capricornio, extrañarás a alguien que ya no está; enciende una vela blanca y háblale con el corazón, porque su energía sigue cerca y escucha.

Acuario

Acuario, te llegarán comentarios malintencionados; no caigas en provocaciones ni venganzas. El karma actuará y verás cómo la vida ajusta cuentas.

Piscis

Deja de decir siempre que sí; aprende a poner límites y a decir "no" cuando haga falta. Vive con intención, busca tu felicidad y no cargues con lo que no es tu responsabilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui