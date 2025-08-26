Nana Calistar: Horóscopos para HOY martes 26 de AGOSTO de 2025; amor, dinero y trabajo, esto te espera

Ciudad de México.- La poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para este martes 25 de agosto de 2025; conoce aquí todo lo que el zodiaco y el universo tienen deparado para ti. TRIBUNA recopila lo más importante para ti en el amor, suerte y dinero. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales.
- Aries
Si tienes pareja, cuidado con malentendidos esta semana que pueden causar discusiones. Si dudas de su amor o fidelidad, no te aferres: es mejor cerrar ese ciclo y abrirte a alguien que te quiera bien.
- Tauro
Tauro, deja de aferrarte a alguien que no va a volver ni te dará lo que mereces. Acepta que lo que no fue, no será, y date la oportunidad de ser feliz.
- Géminis
Si tienes pareja, cuidado: tu actitud y orgullo pueden hacer dudar a tu pareja de tu amor. Reflexiona si estás cuidando lo que realmente importa.
- Cáncer
Deja de repetir los mismos errores y aprende la lección. Un familiar podría enfermar, pero se recuperará con paciencia. Cuida tu alimentación o la gastritis y colitis te van a afectar.
- Leo
Aléjate de lo prohibido; el karma no perdona. Si tienes pareja, cuidado: la distancia y la rutina los están afectando. Hablen claro antes de que se complique más.
- Virgo
Virgo, un nuevo amor podría surgir desde una amistad, así que arréglate porque puede ser algo duradero. Además, querrás renovar tu imagen, y eso fortalecerá tu amor propio.
- Libra
Libra, se viene una prueba que te hará madurar de golpe. No pierdas el tiempo con quien no lo merece y valora lo que tienes antes de perderlo.
- Escorpio
Escorpio, deja ir a quienes solo están a medias en tu vida. Exige hechos, no palabras, y no pierdas tiempo en quien solo aparece cuando le conviene.
- Sagitario
Tu simpatía y buen humor son tu mejor encanto para el amor, pero recuerda: no apresures las cosas, todo llega a su tiempo.
- Capricornio
Capricornio, extrañarás a alguien que ya no está; enciende una vela blanca y háblale con el corazón, porque su energía sigue cerca y escucha.
- Acuario
Acuario, te llegarán comentarios malintencionados; no caigas en provocaciones ni venganzas. El karma actuará y verás cómo la vida ajusta cuentas.
- Piscis
Deja de decir siempre que sí; aprende a poner límites y a decir "no" cuando haga falta. Vive con intención, busca tu felicidad y no cargues con lo que no es tu responsabilidad.
