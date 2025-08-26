Nana Calistar: Horóscopos para HOY miércoles 27 de AGOSTO de 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 27 de agosto, la poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para ti y tu signo. Por eso, TRIBUNA recopila lo más importante para que conozcas lo que le depara a tu signo en el dinero, el amor y en el trabajo. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales.

Aries

¿Por qué andas de celoso, criatura? Nomás estás provocando pleitos que no tienen pies ni cabeza. Todo se basa en la confianza y, si no confías en tu pareja, mejor busca por otra parte.

Tauro

Si estás soltero o soltera, date, no te cierres al amor. Porque vale más arrepentirse que no haberlo intentado. La vida no está para dar explicaciones. Disfruta el momento, que el presente está sucediendo ahora.

Géminis

Se vienen días que te van a dejar las cosas en claro. Poco a poco vas a comprender por qué estás viviendo lo que vives. Nada es casualidad y toda acción tiene una reacción.

Cáncer

Si andas soltero o soltera, prepárate porque alguien estará tocando tu puerta y será gracias a una amistad que andará de cupido. Pero, por favor, llévatela tranquilo, todo relax.

Leo

Algunas personas de tu pasado van a querer reaparecer, pero no con buenas intenciones. Te pondrá nervioso o nerviosa, así que hay que prepararse para tener la mejor reacción posible.

Virgo

Estos días son de andar con los pies bien firmes en la tierra. Hay que cuidarse de las caídas y los golpes, porque luego andas todo amolado. Una fractura se podría hacer presente.

Libra

Algo en tu personalidad va a cambiar, porque al final te darás cuenta de que no te gusta que te estén viendo la cara. Se acabó esa etapa de confiar ciegamente en todos.

Escorpio

Un proyecto en puerta que va a dejar bastante lana, pero hay que trabajar por ello y no confiarse. Si algo no funcionó, solo quédate con los momentos bonitos y sigue adelante.

Sagitario

Ya deja de clavarte; gastas mucha energía en eso que sabes que no será tuyo. Además, andas de un humor que explotas en un segundo; hay que cuidar mucho eso.

Capricornio

Problemas con la familia se vienen, pero no te preocupes, vas a salir bien de eso, todo se irá resolviendo conforme pase el tiempo.

Acuario

No dejes cosas pendientes y aprende a organizar tus prioridades. Que la palabra perdón no te cueste mucho decirla.

Piscis

Estos días se vienen tentaciones peligrosas; se viene la posibilidad de encamarse con una amistad, pero cuidado porque luego te enamoras muy fácil.

Fuente: Tribuna del Yaqui