Natalia Téllez, devastada, habla de la sentencia de muerte que estremeció su mundo entero

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Natalia Téllez, recientemente no pudo evitar romperse devastada, al recordar que a comienzos de este año 2025, medicamente recibió una sentencia de muerte de uno de sus seres más amado en su vida, y eso causó que se estremeciera su mundo entero. Durante sus confesiones, dejó en claro que pasó un proceso muy intenso mientras que aceptaba la inminente muerte.

Durante el más reciente episodio de Netas Divinas, Téllez confesó que en enero de este 2025, su padre Guillermo Téllez, se fue a realizar una serie de estudios, en los cuales le afirmaron que tenían unas bolas en el cuerpo, que aunque no dijo que eran, se cree que hablaban de un cáncer, y que por desgracia, el panorama no era favorable, sino que no tendría cura y moriría: "En enero desahuciaron a mi papá, a Guillermo, (por) unas bolas que le encontraron en el cuerpo".

Visiblemente conmovida hasta las lágrimas, la actriz de María, Me Muero, declaró que decidió llevarse a su padre a su casa para pasar con él los últimos meses de vida, destacando qué lejos de llorar y abrazarse, vivieron un proceso de sanación y duelo en vida, lo cual los llevó a tener enfrentamientos muy intensos: "Se quedó en mi casa, hice todo un trabajo de despedirme, pero también de hablar mil cosas, nos peleamos, increíblemente, contrario a lo que pensarías de: 'Va a morir y nos abrazamos'. Se puso muy intenso, porque fue como un duelo en vida con él ahí viviendo en mi casa".

Natalia y su padre Guillermo. Internet

Pero, por fortuna para ambos, después de que los doctores mandaron a patología los estudios, en realidad lo que encontraron no era tan severos como para desahuciarlo, pero que de igual manera, eso le ha hecho ver la mortalidad de su padre y todo lo que eso conlleva: "Entonces, de enero a febrero, le dieron a mi papá la segunda oportunidad de vivir, pero a mí de visualizar una vida (sin él). Mi padre tiene 80 años, no estoy pensando que va a ser eterno, pero es una enorme segunda oportunidad".

Finalmente, la expresentadora del programa Hoy, declaró que fue un proceso muy duro para ella, y que se volvió en la segunda oportunidad de vida más "cab...", por qué ya se había preparado para estar lista en ese momento, y ahora, está lista, y puede disfrutarlo más: "Es muy cabr... cuando ya hiciste como esa chamba. Yo me metí con psicólogos, tanatólogos, cartas de despedida, como que mucha chamba para despedirme de él y resulta que aquí sigue, mi cielo. Es la segunda oportunidad más cabr... para mí. La mejor segunda oportunidad de tener a Guillermo cerca".

Fuente: Tribuna del Yaqui