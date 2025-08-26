Nieta de 'El Chapo' Guzmán comparte FOTO con Julio César Chávez Jr tras salir de prisión

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La joven cantante, Frida Guzmán, mayormente conocida por ser la nieta del encarcelado narcotraficante, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, acaba de emplear sus redes sociales para compartir foto al lado del hombre que ve más cómo su padre, el polémico boxeador sinaloense, Julio César Chávez Jr., a tan solo unos días que confirmaran su salida de prisión de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora.

Después de haber sido declarado oficialmente un peligro para la seguridad en el país norteamericano y ser vinculado al Cartel de Sinaloa, Chávez Jr pasó por dos prisiones, en Houston, Texas y en Hermosillo, Sonora, sin embargo, sus abogados lograron interponer un amparo en el que por lo menos los próximos tres meses llevará su proceso en libertad condicionada, que le impide salir del país mexicano.

Ante esta liberación momentánea, en la que su quipo legal espera que se logre desmentir sus vínculos con el narcotráfico, la familia del boxeador se ha pronunciado a esto, y como era de esperarse, el primero fue su padre, Julio César Chávez, quién además de recalcar la inocencia de su hijo, también ha compartido que se ha reunido con su primogénito, dejando para la posteridad un video en el que incluso le da un beso en la boca.

Quién no se ha quedado atrás es Frida Sofía Guzmán Muñoz, que solo se hace llamar en redes Frida Guzmán, hija de la aún esposa de Chávez Jr., Frida Muñoz, de su matrimonio anterior con Edgar Guzmán López, hijo asesinado de 'El Chapo', acaba de emplear su cuenta de Instagram, para compartir en sus historias una imagen al lado de quién considera su padre, acompañados por su madre y los dos hijos que tuvieron en común.

Cabe mencionar que esta imagen no es reciente, sino que es de la última Navidad que pasaron juntos como familia ella, el hijo de 'La Leyenda del Boxeo', su madre y sus dos hermanos menores de edad, Julia y Julio III. Pero eso no fue todo, pues también reposteó una foto en la que celebran la liberación de Julio César Jr., dejando en claro una vez más, que sin importar qué, ella está apoyando con todo su corazón al hombre que la crío desde que era una niña.

