Paty Chapoy responde a Emiliano Aguilar tras polémica entrevista "Te tocó un papá mediático"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La dinastía Aguilar vuelve a ser polémica, luego de que Paty Chapoy rompiera el silencio tras contestarle a Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, luego de que el artista saliera en defensa de su madre, Carmen Treviño, mediante la entrevista que el intérprete de 'Miedo' ofreció en el programa Ventaneando.

En dicha conversación, el cantante del regional mexicano Pepe Aguilar detalló el momento en el que su entonces pareja abandonó el hogar llevándose a su hijo, lo que provocó, según el, el inicio de una relación distante con su hijo Emiliano. "Yo no me alejé, su mamá se lo llevó cuando yo no estaba en mi casa… se llevó todo, muebles y coche. No teníamos perro, sino también se lo lleva", dijo Pepe en aquella ocasión.

Emiliano Aguilar arremete contra Pepe Aguilar/Créditos: Internet

Estas declaraciones generaron una fuerte reacción por parte de Emiliano, quien utilizó sus redes sociales para defender públicamente a su madre. "Mi jefa se la rifó. Gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás. Los trapos se lavan en casa, no de esa pinch... manera. Te quiero mucho, jefa", manifestó.

Además, el joven músico cuestionó el uso de la prensa para tratar temas íntimos: "¿Qué harían ustedes si alguien con poder mediático empieza a hablar mal de su mamá, que no se puede defender, que está sola allá en la casa?". Ante esta posición, la titular de Ventaneando decidió enviarle un mensaje directo al rapero, buscando aclarar el contexto de la plática y defender la narrativa de Pepe Aguilar.

Paty Chapoy defiende la narrativa de Pepe Aguilar/Créditos: Internet

"Emiliano, quiero hacerte un comentario. Creo que está muy claro que tu papá es una persona muy conocida, es una persona mediática. No creo que de ninguna forma haya ofendido a tu mamá, simplemente relató un hecho. No sabemos qué ocasionó en tu mamá el salir de tu casa en ese entonces contigo en brazos. No lo sabemos. Pero de ninguna forma, desde mi punto de vista fue ofensivo, no habló mal, relató un hecho que sucedió y bueno, te tocó un papá que es conocido, así de sencillo".

Chapoy también invitó al joven a ver el diálogo televisivo completo en el canal de YouTube del programa, para que pueda contextualizar las declaraciones del hombre que le dio la vida. Esta recomendación ha reavivado las tensiones dentro de la familia Aguilar, una de las más emblemáticas del espectáculo mexicano, y ha puesto sobre la mesa el debate sobre los límites entre lo público y lo privado cuando se trata de figuras del espectáculo.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México