¿Quién gana HOY en 'Survivor México' el Juego por la Familia? Eliminado del 26 de agosto

Ciudad de México.- Al estar a solo días de la gran final de Survivor México, los participantes se preparan para tratar de salvarse y ganar el Juego por la Familia, pero por desgracia, la eliminación es inevitable y solo un par podrán tener a sus familiares. Según los spoilers, ya sabe quién sería el ganador de la recompensa especial este martes 26 de agosto del 2025, además, también se filtró quién sería el segundo eliminado de esta última semana.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se ponen en juego recompensas, que en este caso es más personal que el mantenerse un día más, pues se les permitirá llevar a sus familiares, por lo que en esta ocasión, se espera que los sobrevivientes restantes lo den todo para dejar al resto sin el cotizado premio.

En esta ocasión, cuentas de spoilers, cómo Info Exavivor, la noche de este martes 26 de agosto, van a jugarse en duplas la recompensa de poder llevar a República Dominicana a un familiar o ser amado. Al parecer la división sería de Agustín Fernández con Kenta Sakurai, que supuestamente serían los ganadores, imponiéndose al resto de sus colegas, Tadeo con Sergio, y Esmeralda con Sargento.

Según los informes, en la deliberación para saber a quienes enviarían, dado al caos que generan o que consideran que no merecen obtener el primer lugar, decidieron poner en la línea de fuego a Sergio Torres, Agustín, Tadeo Fernández y Sargento Rap. Sin embargo, los spoilers brindados, una vez más no dio una respuesta clara sobre quién saldría, aunque aseguran que en tiempo real, la mayoría de estos ya no están en competencia.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa. Dado a que no hay nada confirmado como tal, en base al desarrollo de las últimas semanas, y estadísticas de derrotas, se cree que Tadeo sería el que deba entregar su antorcha a Carlos 'Warrior' Guerrero, para que apague su fuego

Fuente: Tribuna del Yaqui