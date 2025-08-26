Santero advierte a Romina Mircoli que actriz de Televisa le hace brujería negra; desea muera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un santero le lanza advertencia a la única hija de la difunta cantante y actriz, Dulce, la también excantante, Romina Morcoli. En entrevista, aseguró que está 100 por ciento seguro que es una actriz de Televisa, con problemas pasados con su madre, que le está haciendo brujería negra, y que al parecer, esta tendría el único objetivo de que al final de todo ella termine muerta, pero antes sufriría tragedias dolorosas.

El pasado lunes 18 de agosto, Mircoli se presentó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para denunciar que seguía siendo víctima de amenazas de muerte hostigamiento e intimidación, en la que intentan que desista de su demanda en contra de Francisco Cantú. Pero eso no fue todo, pues de la misma manera, aseguró y exhibió que fuera de su hogar dejaron restos de animales sin vida, para hacerle un ritual de santería.

Ante esto, en TV Notas contactaron a Jesús Levy, un santero que analizó los objetos que Mircoli exhibió que dejaron fuera de su casa en entrevista con Sale el Sol. Levy declaró que en lo que puede ver, es evidente que le hacen brujería negra, con la que buscan perjudicarla a ella y a sus seres queridos: "Se alcanza a ver un muñeco vudú, que representa a un hombre. El líquido rojo que se alcanza a ver en el fondo es sangre. En esta imagen vemos el cuerpo de un animalito desvivido. Es un gatito al que e quitaron la piel. En estos temas se usan gatos negros para buscar un mal y perjudicar a la persona".

De la misma manera, declaró que entre los elementos pudo ver a la Santa Muerte, por lo que con ello se ve que buscan perjudicar su vida y de la de sus seres queridos, señalando que junto a esto y la sangre en el frasco, le dan el claro mensaje de que desean verla sin vida: "Este animalito muerto significa que, así como terminó este ser, así quieren que termine la persona a quien va dirigido este trabajo. Los muñecos vudú, en este caso, hay uno de un hombre y otro de mujer. Van dirigidos a ellos, como familia".

El santero le manda a decir a la hija de la intérprete de Tu Muñeca, le afirma que debe de tener mucho cuidado de no sufrir un accidente, de no lesionarse, o estar en riesgo de muerte, por qué buscan afectarla de la peor manera, afirmando, que él puede ver que se trata de una mujer, que las cartas se lo han dicho: "Nos podemos adentrar en el tema con las cartas (del Tarot) y preguntarles. En este caso, efectivamente nos salen cartas muy negativas, como la de la muerte, la de muchos problemas, la de miseria, y nos sale la mujer que había mencionado".

Ante esto, aseguró que él está 100 por ciento seguro que la culpable es Ofelia Cano, debido a que asegura que al quedar con problemas pendientes con Dulce, se quiere desquitar con ella y por eso debe de tener un cuidado especial: "Yo te diría que es ella quien lo mandó a hacer. Está muy enfrascada con temas del pasado, en: 'Quedé mal con la mamá, entonces voy a acabar contigo', por temas de envidia y porque no se llevaban bien. No veo por qué hacerle este tipo de trabajos a Romina, pero 100% confirmado que es ella".

Para que se vean los resultados de este trabajo negro, va desde la primera semana hasta la tercera del mes. Me refiero aque desde el día 7 podemos empezar a ver resultados hasta el día 21. Esto es reciente, por eso debe cuidarse, porque ella (Romina) refiere que ha tenido algunos dolores de cabeza y mareos", agregó.

Finalmente, asegura que se puede hacer una limpia de energías y eso va a poder revertir la santería, afirmando que cuando se hace solo para dañar, es fácil, pero para eso debe de moverse y buscar que se le haga esa limpia de una u otra forma, aunque no lo crean: "La brujería, cuando te atacan por atacar, es muy fácil de revertir, siempre y cuando se haga a tiempo. Muchas veces dicen que no creen en eso, pero esto sí existe y te está perjudicando. Entonces, hay que revertirlo".

