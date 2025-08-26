"Se pone agresiva": Reportan hospitalización de 'La Chilindrina'; tendría daño neurológico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de horas, una presunta amiga de María Antonieta de las Nieves, brindó una entrevista en la que habló de su hospitalización de emergencia, declarando que tristemente está enfrentando un aparente daño neurológico, que ocasionaría que en sus crisis emocionales que supuestamente haría se pusiera "agresiva". Asegurando que la actriz mejor conocida como 'La Chilindrina', enfrentaría un diagnóstico severo.

Fue una amiga de la actriz de El Chavo del 8, la que a TV Notas informó que su hospitalización no es algo ligero, como lo hicieron pasar, sino que hace unos días la ingresaron de emergencia por un tema delicado; una crisis de ansiedad, que asegura es originado por un daño fuerte en el cerebro: "Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte".

Según la fuente, los médicos de la exestrella de Televisa, han declarado que la pérdida de sodio, por la que tiene esos ataques, es por un deterioro neurológico, el que sería por qué pese a su edad sigue trabajando como si nada pasara, cargando el cuerpo de estrés y de cansancio: "Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico. Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés".

La actriz de Chespirito: Sin Querer Queriendo, al parecer en las últimas semanas dio señales de este deterioro, pues asegura que en un viaje a Perú notó como de la nada estaba hablando bien, pero después no se le entendía o no podía decir algunas palabras, junto a la notable pérdida de peso y falta de sueño: "Hace unas semanas que estuvo en Perú, durante la charla le costó muchísimo trabajo hablar de manera fluida. También tenía dificultades para tragar y pasar saliva. Además, la veo mucho más flaquita y ojerosa. Sin duda alguna, son síntomas del deterioro neurológico que padece".

María Antonieta de las Nieves. Internet

Pero no solo enfrentaría dificultades físicas, sino que también mentales y emocionales, ya que asegura que de la nada se pone muy agresiva, o se empieza hundir en una especie de depresión, acusando a sus hijos de abandonarla, a lo que la fuente destaca que de ser ella misma no diría esas cosas: "Nos ha preocupado muchísimo, porque dice que se siente muy sola. Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes que quedarse con ella. Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada".

Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación por cualquier cosa que pase, pero yo espero que no vuelva a tener otra recaída", concluyó.

María Antonieta en serie de Chespirito. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui