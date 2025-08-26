Taylor Swift se compromete con Travis Kelce: Así fue la romántica propuesta tras 2 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La querida y famosa cantante estadounidense, Taylor Swift, mediante sus redes sociales ha dado la noticia más esperada a dos años de noviazgo con el jugador de futbol americano, Travis Kelce; oficialmente se encuentran comprometidos. La intérprete de temas como Lover y Love Story, junto a la feliz noticia, también compartió una serie de fotos de la romántica propuesta.

Fue este martes 26 de agosto, que Swift compartió en su cuenta de Instagram el especial momento de su vida en el que le dijo que sí a la estrella de la NFL, con un post en el que compartió una serie de imágenes en el que están rodeados de flores de diferentes tipos, tamaños y colores, junto al mensaje: "Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasio se van a casar", confirmando así que muy pronto llegarán al altar.

En una de las fotos, el jugador de los Kansas City Chiefs está arrodillado en medio de todo el lugar decorado con flores, mientras que Swift lo ve con una gran sonrisa, llena de emoción y felicidad, después muestran el impresionante anillo de compromiso de oro, coronado con un diamante gigante.

La pareja comenzó a salir en septiembre de 2023, cuando la cantante asistió por primera vez a un partido de los Kansas City Chiefs. Desde entonces, su relación ha sido seguida de cerca por medios y fanáticos, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende escenarios y estadios. Entre los momentos más destacados de su romance están la asistencia de Swift a varios partidos de los Chiefs, animando a Kelce desde el palco junto a sus padres.

Taylor y Travis se comprometen. Instagram @taylorswift

Su aparición conjunta en el podcast New Heights, conducido por Travis y su hermano Jason Kelce, donde compartieron detalles íntimos de su relación; un viaje romántico a Tennessee, donde fueron vistos saliendo de una boda, lo que generó rumores de un matrimonio secreto; y la participación de Swift en el campamento Tight End University, fundado por Kelce, donde interpretó Shake It Off como sorpresa.

Aunque los detalles exactos de la propuesta no se han revelado, fuentes cercanas aseguran que ocurrió durante una cena privada en la costa pacífica de México. Fans atentos notaron que en una reciente aparición de Swift en el podcast de Kelce, detrás de ella había un libro sobre Casa Wabi, fundación artística en Oaxaca que también funciona como escenario para bodas íntimas. Este detalle ha sido interpretado como una pista sobre el posible lugar de la ceremonia.

Taylor Swift, nacida en 1989, es una de las artistas más influyentes de su generación. Con 12 discos de estudio, múltiples premios Grammy y una base global de fans, ha transformado el pop con letras introspectivas y una constante evolución artística. Su vida amorosa ha sido ampliamente documentada, con relaciones que inspiraron canciones icónicas. Entre sus parejas más conocidas están Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston y Joe Alwyn, con quien mantuvo su relación más larga (2016-2023).

Taylor y Travis muestran su compromiso. Instagram @taylorswift

Travis Kelce, también nacido en 1989, es uno de los jugadores más reconocidos de la NFL. Tight end de los Kansas City Chiefs, ha ganado varios Super Bowls y es conocido por su carisma dentro y fuera del campo. Antes de Swift, sostuvo relaciones con Kayla Nicole, modelo y periodista deportiva, con quien tuvo un vínculo intermitente entre 2017 y 2022.

En los últimos meses, Swift y Kelce han mostrado que su relación es sólida pese a sus carreras exigentes. Mientras ella cerraba The Eras Tour, él lideraba a los Chiefs en la temporada 2024. Ambos priorizan momentos de calidad, viajes compartidos y apariciones públicas que reflejan una conexión genuina. Kelce ha hablado sobre su deseo de construir una relación duradera, basada en los valores familiares que aprendió de sus padres. Swift, por su parte, ha mostrado una faceta más íntima y relajada, alejada del frenesí mediático que rodeaba sus romances anteriores.

Con este compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce no solo unen dos mundos aparentemente distintos, sino que también ofrecen una nueva narrativa sobre el amor moderno: uno basado en respeto, complicidad y un toque de espectáculo. La fecha de la boda aún no se confirma, pero está claro que será un evento memorable.

Travis y Taylor. Instagram @taylorswift

Fuente: Tribuna del Yaqui