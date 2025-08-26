Tras ser víctima de robo, El Costeño denuncia amenazas de muerte y teme que su ex lo dañe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A meses de haber sido víctima de robo por parte de su propia prometida, en ese momento, el comediante y actor mexicano conocido como El Costeño, acaba de sincerarse ante los medios de comunicación, revelando que teme que su ex lo dañe, pues considera que han pasado muchas cosas que lo llevan a sospechar que lo vigila, además de que ha denunciando amenazas de muerte.

Hace varios meses, Javier Carranza, nombre real de El Costeño, reveló que la que era su prometida, se fue de su casa llevándose con ella 250 mil pesos de él, por lo cual la denunció a las autoridades. Desgraciadamente, el comediante declaró que tras intentos fallidos de llegar a un acuerdo sin un juicio, no se consiguió y se presentó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, revelando que ahora le piden una suma de 700 mil pesos para reparar el daño.

Tras estas confesiones, Javier en entrevista para Gustavo Adolfo Infante, ha declarado que ha sido amenazado de muerte en medio de este proceso, además de supuestamente enfrentar "cosas medio raras", que lo hacen sospechar que su integridad física, e incluso su vida, están en riesgo y pide que las autoridades tenga presente que si a él, a su familia o a alguno de sus bienes materiales les pasa algo, es culpa de su expareja.

De la misma manera, la exestrella de Televisa confesó que él no busca una venganza o hacer quedar mal a su expareja ante nadie, sino que solamente está pidiendo justicia con lo que es y con lo que dictaminen las autoridades, pues ese dinero era suyo y ella lo robó: "Yo no estoy peleando por venganza, estoy buscando justicia, con temores porque están pasando cosas medio raras, extrañas. En mi casa hay carros que pasan, se quedan ahí, vivo al pie de la calle, no tengo otra seguridad. Se ve sospechoso, tres horas ahí".

El Costeño declaró para Sale el Sol, que su ex, actualmente estaría saliendo con otra persona que al parecer sería un poderoso político mexicano, al cual le mandó un contundente mensaje, afirmándole que no tiene nada contra él y que no busca que la que fue su prometida regrese a su lado, sino por el contrario, quiere que todo acabe y no tener que verla de nuevo: " Mi bronca no es con usted, no tengo bronca con el tipo, quédatela, no la quiero de regreso".

Finalmente, declaró que a él le preocupa mucho lo que sea que su ex pueda planear en su contra, señalando que ella maquinó todo el robo en un año, y que eso le hace pensar que es capaz de mucho más que eso, destacando que para él solo importa al final del día la justicia y no quiere más problemas, y tampoco quiere tener algo que la ligue a ella, por lo que solo exige lo que le debe y que Dios la bendiga, con lo que sea que haga.

Fuente: Tribuna del Yaqui