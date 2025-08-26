VIDEO: 'El Guana' traiciona a su equipo en 'LCDLF México' y fans lo llaman el 'nuevo Sian'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ayer ocurrió algo inesperado en el reality show La Casa de los Famosos México edición 2025, pues nuevamente alguien obtuvo la "moneda del destino", lo cual provocó que los habitantes del cuarto Día y el cuarto Noche tuvieran que realizar un intercambio irreversible. La decisión la tomó Elaine Haro, quien fue precisamente la que encontró este objeto. ¿Traicionó a su equipo?

Para sorpresa y quizás disgusto de muchos, la actriz y cantante mexicana optó por "sacrificarse" y eligió a Guana como el que ocuparía su lugar en el otro bando. Desde ese instante la casa se tornó sumamente tensa; comenzaron a surgir posibles nuevas alianzas, malestar entre los participantes y quizás hasta un aire de traición, al menos así lo percibe parte del fandom en redes sociales.

¿Traicionará al Cuarto Noche?

José Luis Rodríguez, mejor conocido como Guana, recibió un cálido recibimiento del equipo Día. Incluso Clement Rodríguez Calderón, a quien todos llaman Shiky, le comentó que habían perdido a un gran elemento y esperaban que él estuviera a la altura. Lo que hizo estallar las redes sociales fueron las palabras del hombre de 38 años, quien con mucha seguridad expresó que no nominaría a nadie de ese cuarto.

¿Se integrará al equipo Noche?

"Lo único que quiero decirles con el corazón en la mano: los amo a todos. Porque la amistad es lo primero que reina en este mundo y para todos ustedes tienen mi alma, mi corazón y mi personalidad", aseveró. Además, dejó entrever que ya no será más Noche: "A partir de ahorita, la verdad es que… se los digo a los ojos: yo no voy a nominar a nadie de aquí", enfatizó el comediante.

Ante esto, en múltiples plataformas ya empezaron a comparar a Guana con Sian Chiong, pues el actor cubano no dejó una buena imagen tras su paso por La Casa de los Famosos México. Cabe recordar que el joven fue parte del equipo Mar, pero jamás se integró realmente y hasta compartía información con Tierra, lo que fue considerado un gesto y una acción que hablaba muy mal de él.

Fuente: Tribuna