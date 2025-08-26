Virginia Giuffre hundirá a Príncipe Andrés desde ultra tumba con biografía que lo expondría

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- La hoy difunta Virginia Giuffre, la alegada víctima del Príncipe Andrés cuando solo era una menor de edad, al parecer está lista para vengarse y hundiría desde ultra tumba al polémico tío del futuro rey del Inglaterra, el Príncipe William, debido a que se ha revelado que en un par de meses lanzarán su autobiografía, en la cual detallaría y expondría los abusos por parte del miembro de la Realeza británica.

Desgraciadamente, en el mes de mayo de este 2025, se confirmó que Virginia se quitó la vida en su hogar en Australia, después de más de 10 años luchando en contra de esta red de tráfico sexual, exponiendo nombres de los implicados, como el hijo de la Reina Isabel II, el cual por esto fue destituido de su cargo en la Corona. Pero, al parecer, todos sus testimonios tienen valor y pese a que ya no está aquí, incluso se dice que hay material para seguir buscando culpables, cómo videos comprometedores de varios acusados, entre ellos Andrés.

Ahora, a semanas del triste suicidio de Virginia, se ha confirmado que se lanzará una biografía de su vida al ser víctima de trata cuando era adolescente, afirmándose que se verán detalles "íntimos y perturbadores" de su relación con el hermano del Rey Carlos III. Este libro se llamará Nobody's Girl, y también abarcará el cómo llegó a la vida de sus traficantes, el poderoso pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein y su madame británica Ghislaine Maxwell, además de su vida bajo sus órdenes.

Con respecto al por qué se lanzaría el libro tras la muerte de Virginia, se dice que es por qué la familia cree que se merece ser escuchada aún cuando ella no pueda ver los resultados de esto, y la familia sobre todo, desea que su voz sea escuchada: "La familia de Virginia la ha visto difamada en vida y en muerte y cree firmemente que debe contarse toda su historia. Esta es su venganza definitiva". Se dice que el libro habría sido terminado hace un año, pero por cuestiones de salud no lo lanzó.

Finalmente, se aseguró que la autora y periodista Amy Wallace, por cuatro años fue parte de la redacción del libro antes mencionado, y en sus conversaciones por correos electrónicos, Virginia le afirma que era su "deseo más sincero" el que sus memorias se hicieran públicas, aún si ella muriera: "En caso de mi fallecimiento, me gustaría asegurar que la película 'La Chica de Nadie' se estrene. Creo que tiene el potencial de impactar muchas vidas y fomentar el debate necesario sobre estas graves injusticias", diría Virginia en una conversación.

El contenido de este libro es crucial, ya que pretende arrojar luz sobre las fallas sistémicas que permiten la trata de personas vulnerables a través de las fronteras. Es imperativo que se comprenda la verdad y se aborden las cuestiones que rodean este tema, tanto por el bien de la justicia como por el de la concientización", dice el correo.

