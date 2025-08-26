¿Yolanda Andrade, desesperada por salvar su vida? Kate del Castillo así responde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Kate del Castillo, recientemente al ser captada por Venga la Alegría y diferentes medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, le cuestionaron sobre la presunta medida desesperada de la presentadora y actriz, Yolanda Andrade, para tratar de salvar su vida, al conocer dos diagnósticos diferentes en el que la desahuciaron.

Después de dos años delicada de salud y preocupando por sus constantes recaídas médicas, Yolanda en entrevista para TV Azteca, declaró que tiene dos diagnósticos, los cuales son iguales, que no tiene cura su enfermedad, por lo cual, aunque puede controlar los síntomas, realmente no se puede hacer nada para curarla: "Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, pero, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etc, ect".

Ahora, a un par de semanas de que la presentadora de Montse y Joe hiciera está cruda confesión, Kate, que por varios años fue una una de las amigas inseparables de Yolanda, junto a Montserrat Oliver, se enfrentó a la prensa mexicana en el aeropuerto de la Ciudad de México, con cuestionamientos sobre la salud de su amiga, pero sin detenerse y contundentemente, dijo no saber absolutamente nada de esto: "No sé nada, no sé nada, la verdad es qué no sé nada".

De la misma manera, le fue cuestionada si su hermana, Verónica del Castillo, le ha comentado que Yolanda está tomando sesiones de reiki con la esperanza de que sus dos enfermedades incurables avancen más lento y le queden más años de vida sana, y regresar a los foros de Televisa, y como en la pregunta anterior, afirmó que ella no sabe nada y que no se le ha dicho sobre estas sesiones de medicina alternativa: "No, nada", fue todo lo que dijo.

De lo qué sí habló un poco más, fue del tema de los inmigrantes y la cacería que tiene Donald Trump en su contra, señalando que no se puede vivir con ese miedo y claro que se debe de hacer algo, pero de la manera humana, son violencia y conociendo los derechos de todos: "Qué nos quieren meter miedo, y que no podemos vivir con miedo, y tenemos que hacer algo, qué es saber nuestros derechos humanos, y saber qué es lo qué podemos hacer".

