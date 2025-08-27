Adal Ramones conducirá 'La Granja VIP' de TV Azteca, ¿podrá competir con 'LCDLF México?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez está más próximo el nuevo reality show de TV Azteca llamado La Granja VIP y, como te hemos informado en TRIBUNA, tiene como principal objetivo representar una dura competencia para el popular y exitoso programa de Televisa, La Casa de los Famosos México. Sin embargo, muchos se preguntan cuándo exactamente se estrenará este proyecto; aquí te resolveremos esa duda.

Recientemente salió del aire Tu historia como la mía, conducido por la reconocida presentadora de televisión Rocío Sánchez Azuara y producido por Andrés Tovar. El concepto consistía en mostrar el lado más humano de las celebridades a través de entrevistas íntimas y emotivas, pero el esfuerzo no obtuvo la aceptación necesaria y, de repente, fue cancelado sin explicación.

¿Nuevo proyecto de TV Azteca?

Curiosamente, el objetivo de La Granja VIP es bastante similar al de Andrés, aunque la diferencia aquí es que los participantes deberán crear estrategias y alianzas para ganar el concurso. Además, también contará con estrellas, pero en esta ocasión su reto será administrar durante diez semanas una granja, que incluye actividades como ordeñar vacas, sembrar y cosechar alimentos, cuidar animales, reparar instalaciones y, por último, convivir en el mismo lugar durante todo el periodo.

Adal Ramones con Javier Alatorre

¿Quién será el conductor?

Este miércoles, el conductor Adal Ramones confirmó al periodista Javier Alatorre, por medio de una transmisión de Hechos Noche en Azteca UNO, que él encabezará el programa. Asimismo, anunció que el show se estrenará el próximo 12 de octubre: "¡Confirmado! Adal Ramones es el conductor de #LaGranjaVIP. No podríamos estar más listos para el drama, las risas… y todo lo que se va a desatar en este reality".

Las expectativas son altas, ya que La Granja VIP estará producida por Fremantle, compañía de entretenimiento responsable de éxitos como America’s Got Talent y The X Factor. Por ahora, los internautas están divididos: algunos consideran que será emocionante, mientras que otros se sienten especialmente molestos con la idea de que, una vez más, Adal Ramones esté al frente de un proyecto.

