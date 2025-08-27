¿De 'La Casa de los Famosos México' al ring? Abelito pelearía en el Supernova Strikers 2026

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el reconocido influencer mexicano, Abelito, ya tiene nuevo proyecto tras su salida o triunfo en La Casa de los Famosos México, debido a que recientemente se dice que podría subirse al ring el siguiente año, ya que una famosa influencer lo ha retado a pelear en el Supernova Strikers 2026. Dicha creadora de contenido se trata de Cielo Anis, la cual también padece de enanismo.

Hace un par de semanas que se vivió el Supernova Strikers Orígenes, en el que se pudo ver la tan esperada pelea entre la creadora de contenido, Alana Flores, contra la actriz y cantante, Gala Montes, y apenas y los ganadores pudieron festejar su triunfo, cuando ya comenzaron a especularse a los siguientes famosos que podrían subirse al ring para una pelea de box amateur de manera amistosa.

Anis, que fue la invitada especial del más reciente episodio del podcast Cómplices del Desmadre, creado y conducido por los queridos presentadores, Wendy Guevara y Nicola Porcella, confesó su gran gusto por las peleas, por lo que aseguró que si ella fuera invitada a subirse al ring no tendría problemas en aceptar esa oportunidad, agregando además de que a ella le gustaría tener un enfrentamiento con su amigo y colega, Abelito.

La creadora de contenido les aseguró a los exintegrantes de Soltero Cotizado, que desde que era una niña le llama la atención el mundo de las peleas, incluso confesó que se junto con pandilleros para ver una buena pelea, y que por ello siente que de tener oponente, daría lo mejor de sí para dar una gran pelea. En cuanto a su amistad con el también intérprete de La 380, afirma que al ser un evento deportivo, no cree que el ser amigos interfiera en algo y no habría problemas entre ellos: "Es puro show, pero si nos subimos, nos damos con todo".

Cabe mencionar que hasta el momento, ya hay varias propuestas sobre las celebridades que se podrían ver en el evento del próximo año del 2026, ya que Diego Ruzzarin y 'El Temach' se han retado mutuamente y aseguran que se enfrentarían sin problemas, mientras que 'El Cojo Feliz' ya retó a Adrián Marcelo, quién no ha respondido, y tanto Alana Flores como Bárbara de Regil dejaron abierta la posibilidad de enfrentarse, si logran empatar agenda laboral, pero, no hay nada concreto.

Fuente: Tribuna del Yaqui