De la política a la página azul: Exdiputada argentina incursiona en la venta de contenido

Buenos Aires, Argentina.- En los últimos años, Romina Uhrig se ha posicionado como una de las figuras públicas más mediáticas en Argentina y es que ha logrado destacar dentro de la política, así como en la farándula de ese país. Se puede hablar que su trayectoria puede ir desde una imputación por lavado de dinero hasta una participación en el reality show Gran Hermano Argentina, proyecto televisivo que la puso en el escaparate público de millones de personas.

Sus inicios en el ámbito político fueron durante la gestión de expareja Walter Festa como intendente de Moreno, una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Durante ese periodo, Uhrig se desempeñó como subsecretaria de Relaciones Institucionales y luego como secretaria de Desarrollo Productivo. Su carrera política fue a la alza cuando se convirtió en diputada nacional por el partido Frente de Todos, cargo que ocupó durante el periodo 2019-2021.

La profesora de profesión participó como legisladora durante el mandato de Alberto Fernández como presidente de Argentina y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Desde 2022 a 2023, Romina Uhrig participó en la décima temporada de Gran Hermano, donde mostró una faceta distinta: la de una mujer cercana, emotiva, empática y dispuesta a reinventarse en un entorno completamente diferente al de la política.

Gracias a su desempeño, la mujer de 37 años consiguió ser de los cuartos finalistas del popular reality show y se llevó el cuarto lugar de la competencia. Posteriormente las polémicas se hicieron presentes con una imputación por lavado de dinero contra ella y su exesposo Walter Festa. En marzo de 2024, el periodista Rodrigo Alegre dio a conocer detalles sobre el caso e informó que la exdiputada estaba siendo investigada por la Justicia Federal de Morón.

La fiscalía está pidiendo una serie de medidas. Hay una causa que se estaba tramitando en la Justicia provincial, donde se investigaba a Festa por enriquecimiento ilícito como funcionario público. De esa causa, se desprende ahora esto, la imputación contra Romina Uhrig", detalló el comunicador en ese momento.

Debuta en la página azul

El martes 26 de agosto, Romina Uhrig se convirtió en tendencia en la red social X por su incursión en la conocida plataforma azul y a través de sus redes sociales ha promocionado su cuenta, en donde de ahora en adelante estará vendiendo contenido por una cantidad de 20 dólares. Con la frase "no entres acá", la celebridad argentina incitó a sus más de 1.5 millones de seguidores para comprar su nuevo material inédito.

El ejemplo de Romina representa un fenómeno que cada vez vemos con más frecuencia: figuras públicas que transitan de la política al mundo del entretenimiento. Su caso abre un debate sobre los límites entre la vida política y la explotación de la fama personal, cuestionando si la credibilidad pública se diluye o si simplemente evoluciona hacia nuevas formas de rentabilizar la imagen.

Fuente: Tribuna del Yaqui