"Ella es 15 años menor": Galán maduro de novelas tendría amorío con conductora de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El galán maduro de novelas mexicano, Omar Fierro, al parecer se encuentra muy feliz y enamorado de una conductora de Televisa, que se dice que es 15 años menor que él. Según un presunto amigo del histrión, actualmente este amorío iría viento en popa y ambos se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida.

Después de sus polémicos romances con actrices cómo Verónica Castro y Lourdes Munguía, se dice que Omar prefiere mantener sus relaciones en secreto, sin embargo, una presunta amistad del actor, en TV Notas afirma que actualmente se encuentra en una relación con una mujer de nombre Maritza del Río, la cual es coach de manifestación, terapeuta holística desde hace 25 años, y comediante en su canal de YouTube, El Universo.

Al parecer, el actor de Amanecer la habría conocido en los foros de Unicable, perteneciente a la empresa San Ángel, cuando fue contratada a finales del 2024 cómo colaboradora en el programa ¡Qué buena hora!, asegurando que ambos se enamoraron a primera vista: "La conoció a finales de 2024. Ella comenzó a ir como experta al programa que él conduce por Unicable, al lado de Michelle Vieth y Nicola Porcella, ¡Qué buena hora!, y el flechazo fue inmediato, a primera vista".

Omar Fierro. Internet

Según la fuente, ella tiene poco más de 40 años, lo que a hace entre 15 y 16 años mayor que el actor de Televisa, que actualmente tiene 61 años de edad, pero, que esa diferencia no es nada para ellos, ya que han tenido una afinidad amorosa impresionante y en el cortejo se dieron cuenta de esto: "La química entre ellos se dio de una manera muy fuerte. Omar Fierro, desde ese momento, comenzó a hacer su luchita por cortejarla. No importó la diferencia de edad, ya que ella es mucho más joven, él le lleva alrededor de 15 años".

Ella lo ha llenado de gran entusiasmo. Se van de viaje constantemente. Han hecho una dupla perfecta", concluyó.

Cabe mencionar que esto encaja con las declaraciones pasadas que brindó Fierro en el pasado para TV Notas, en el que declaró que salía con una mujer de la que se encuentra ilusionado y feliz de haberla encontrado, y que por ahora, solo diría que las cosas entre ambos marchan bien: "Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Muy feliz, realizado, entero y pleno en todos los sentidos. También ahí andamos con alguien, muy a gusto. Lo que me conquistó de ella es ella en sí. Estoy muy contento".

Omar con su novia. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui